向示威者使用暴力 欧盟对伊朗实施更多制裁

文 /
张佳莹

发布 / 2022年11月14日 8:23 PM

更新 / 2022年11月14日 9:15 PM

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利在抵达布鲁塞尔参加会谈时告诉记者，欧盟将批准对伊朗的另一套制裁方案，制裁那些有份参与镇压示威者的人士。（法新社）
欧盟外交和安全政策高级代表博雷利在抵达布鲁塞尔参加会谈时告诉记者，欧盟将批准对伊朗的另一套制裁方案，制裁那些有份参与镇压示威者的人士。（法新社）

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（早报讯）欧盟外交部长对伊朗实施更多制裁，以谴责伊朗对和平示威者大规模使用暴力的行为。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利星期一（11月14日）在抵达布鲁塞尔参加会谈时告诉记者：“今天我们将批准另一套制裁方案，制裁那些有份参与镇压示威者的人士”。

9月16日，22岁的伊朗库尔德女子阿米尼（Mahsa Amini）被指违反伊朗严格的妇女穿着规定，被道德警察带回拘留所后死亡，引发了持续至今的抗议活动。这些抗议活动现已演变成大规模起义。据伊朗人权积极分子通讯社（HRANA）新闻社报道，到目前为止，已有336名示威者在骚乱中丧生，近1万5100人被拘留。

在10月份的第一轮制裁中，欧盟对与阿米尼死亡和对抗议活动镇压有关的15名伊朗个人和机构，实施了旅行禁令和资产冻结。两名欧盟外交官告诉路透社，新的一揽子制裁计划将有31项侵犯人权的指控，这些制裁将针对个人和机构，包括冻结资产和实施旅游禁令。

法国总统马克龙星期一告诉法国国际广播电台：“我们（欧盟）是几个正在推动针对性制裁的，特别是对伊斯兰革命卫队（IRGC）及政权中的人士。”

欧盟外长将透过会谈，探讨在冬季向乌克兰提供更多援助，并可能谈到对俄罗斯的第九套制裁方案，但外交官们指出，会谈预计还不会产生任何决定。

欧盟国防部长星期二（15日）将正式启动对乌克兰的军事援助任务，旨在培训约1万5000名乌克兰士兵。

另外，联合国人权理事会星期一宣布，在德国和冰岛的请求得到47个理事会成员中三分之一以上的支持下，它将在11月24日举行一次关于伊朗“不断恶化的人权状况”的特别会议。

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