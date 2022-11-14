向示威者使用暴力 欧盟对伊朗实施更多制裁

（早报讯）欧盟外交部长对伊朗实施更多制裁，以谴责伊朗对和平示威者大规模使用暴力的行为。

欧盟外交和安全政策高级代表博雷利星期一（11月14日）在抵达布鲁塞尔参加会谈时告诉记者：“今天我们将批准另一套制裁方案，制裁那些有份参与镇压示威者的人士”。

9月16日，22岁的伊朗库尔德女子阿米尼（Mahsa Amini）被指违反伊朗严格的妇女穿着规定，被道德警察带回拘留所后死亡，引发了持续至今的抗议活动。这些抗议活动现已演变成大规模起义。据伊朗人权积极分子通讯社（HRANA）新闻社报道，到目前为止，已有336名示威者在骚乱中丧生，近1万5100人被拘留。

在10月份的第一轮制裁中，欧盟对与阿米尼死亡和对抗议活动镇压有关的15名伊朗个人和机构，实施了旅行禁令和资产冻结。两名欧盟外交官告诉路透社，新的一揽子制裁计划将有31项侵犯人权的指控，这些制裁将针对个人和机构，包括冻结资产和实施旅游禁令。

法国总统马克龙星期一告诉法国国际广播电台：“我们（欧盟）是几个正在推动针对性制裁的，特别是对伊斯兰革命卫队（IRGC）及政权中的人士。”

欧盟外长将透过会谈，探讨在冬季向乌克兰提供更多援助，并可能谈到对俄罗斯的第九套制裁方案，但外交官们指出，会谈预计还不会产生任何决定。

欧盟国防部长星期二（15日）将正式启动对乌克兰的军事援助任务，旨在培训约1万5000名乌克兰士兵。

另外，联合国人权理事会星期一宣布，在德国和冰岛的请求得到47个理事会成员中三分之一以上的支持下，它将在11月24日举行一次关于伊朗“不断恶化的人权状况”的特别会议。