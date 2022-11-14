【G20】印尼官员称俄外长连续两天赴医院做检查但状况良好

文 /
卓汶德

发布 / 2022年11月14日 8:34 PM

印度尼西亚官员声称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期天（11月13日）抵达印尼峇厘岛后，连续两天前往医院进行健康检查。（路透社）
印度尼西亚官员声称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期天（11月13日）抵达印尼峇厘岛后，连续两天前往医院进行健康检查。（路透社）

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（早报讯）印度尼西亚官员声称，俄罗斯外交部长拉夫罗夫星期天（11月13日）抵达印尼峇厘岛后，连续两天前往医院进行健康检查，并强调拉夫罗夫的身体状况良好。

据法新社星期一（14日）报道，印尼卫生部官员苏纳托（Sunarto）说：“他（拉夫罗夫）身体状况良好，他昨天（13日）抵达峇厘岛后来到医院，只是为了检查他的健康状况。”

苏纳托也说：“（星期一）早些时候，他再次来到医院，只是为了进行另一次健康检查，感谢上帝，他很健康。”

峇厘岛登巴萨市桑拉医院（Sanglah Hospital）一名发言人则说，有一个代表团在严密安保下抵达医院，但院方不获准公布相关人员的身份或状况。

拉夫罗夫代表俄罗斯总统普京，出席在峇厘岛举行的二十国集团（G20）峰会。

美联社星期一引述不愿具名的印尼官员和医务人员报道，拉夫罗夫在桑拉医院接受治疗。部分消息人士称，拉夫罗夫因心脏状况而住院。

不过，俄罗斯外交部和拉夫罗夫本人都否认他住院。拉夫罗夫告诉俄罗斯塔斯社，他在酒店为G20峰会做准备。俄国外交部发言人则在社交平台发布视频，显示拉夫罗夫穿着短裤和T恤，在露台阅读文件。

峇厘省省长科斯特（I Wayan Koster）告诉路透社，拉夫罗夫曾短暂前往桑拉医院接受检查，但拉夫罗夫的身体状况良好。

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