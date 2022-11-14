【马国大选】双溪毛糯陷七角战 看守首相帮凯利站台

（早报讯）面对七角战的国阵巫统双溪毛糯国席候选人、看守卫生部长凯利迎来超级助选员，看守首相兼巫统副主席依斯迈沙比里在竞选期迈入下半场后，亲自到雪州为凯利站台。

依斯迈沙比里星期一（11月14日）晚上到哥打白沙罗一家泰式餐馆与民众共进晚餐。期间他和凯利热络互动，双方一见面即拥抱和搭肩让媒体拍照，依斯迈沙比里更主动比出四的手势，呼吁选民投选四号候选人凯利。

晚餐后两人移步附近一家小贩中心拜票，大批民众争相与他们握手拍照，展现高人气。凯利的竞选团队也开启脸书直播，吸引上千人线上同步观看。

依斯迈沙比里逗留近一小时后，在约9时45分赶往原任财政部长东姑扎夫鲁竞选的瓜拉雪兰莪，为首次上阵的东姑扎夫鲁助选。

凯利随后在一辆改装卡车上致辞时说，依斯迈沙比里对居民反应热烈感到欣慰，并指改变的浪潮有望席卷这公正党议席。

这也是继原任国防部长希山13日为凯利站台后，第二名巫统重量级领袖到双溪毛糯助选。

巫统中生代凯利在国会解散前，被视为“部长派”，他离开连赢三届的森州林茂选区，到雪州披甲上阵后，首个星期竞选期间未见党内重量级领袖前来站台助选。

除了两位被巫统主席阿末扎希除名，本届大选没上阵的原任通讯及多媒体部长安努亚慕沙，和原任企业及合作社发展部长诺奥马，曾在8日在选区一项与选民交流的活动上，呼吁选民支持凯利。诺奥马也是巫统雪州主席。

他们三人都被视为亲依斯迈沙比里的巫统领袖，凯利早前公开表明，期待有朝一日能领导巫统，成为首相，就连依斯迈沙比里也肯定凯利有这个资格。

不过阿末扎希随后公开提醒凯利，要他赢了选举再说，一切言之过早。阿末扎希和凯利屡传不和，双方针对是否自荐上阵双溪毛糯公开交锋。凯利指被迫让出原有选区后，党没有安排他的去处，阿末扎希则反指凯利有机会上阵应懂得感恩。