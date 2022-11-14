拜登：美国中期选举彰显民主力量与韧性

（早报讯）美国总统拜登说，美国中期选举的结果彰显了美国民主的力量和韧性，也明确拒绝了那些认为2020年选举被操纵的“选举否定者”（election deniers）。

拜登星期一（11月14日）晚上10时零5分左右在印度尼西亚峇厘岛与中国国家主席习近平会晤后召开记者会，并在谈到国内中期选举时说：“我们看到的是美国民主的力量和韧性，我们看到了它的行动。”

拜登在中期选举前的竞选活动中多次警告美国民主面临的威胁，他星期一说，美国人民证明了“民主是我们的本色”。“人们强烈反对政治暴力和恐吓选民的行为。有一个强力的说法是，在美国，人民的意愿占上风。”

拜登指出，他在出访国外期间看到了美国的盟友和竞争对手是如何密切关注美国的选举。“这些选举所彰显的是，在美国有一个深刻和毫不动摇的承诺，以维护、保护和捍卫民主。”

拜登说，他不认为下届众议院的民主党人会有足够的票数在全国范围内恢复堕胎权。当被问及选民对下届众议院的堕胎权有何期待时，他说：“我认为他们不能指望什么，除了我们将保持我们的立场。”

针对乌克兰夺回南部城市赫尔松，拜登说，这是一个“重大的、显著的胜利”。他相信，俄罗斯不会像他们预期的那样占领乌克兰。但他说，现在战斗将放缓到冬季，战争的结果“还有待观察”，美国将继续提供援助。他还对乌克兰人的“勇气、决心和能力”表示赞扬。