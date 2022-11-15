美国会骚乱调查委员会：接传票特朗普未现身听证会

（早报讯）美国国会骚乱事件调查委员会原定星期一（11月14日）前后举行一场听证会，但接到传票须出席听证会的前总统特朗普并没有现身。

路透社报道，众议院特别委员会主席汤普森和副主席切尼在一份声明中说，“超过1000名证人都遵守调查委员会的传唤”，而“特朗普就像他几个亲密盟友一样，正在逃避特别委员会的调查”。

负责调查2021年1月6日国会骚乱的跨党派众议院特别委员会10月21日宣布，已向特朗普发出传票，要求他在11月4日之前提交证词，并于11月14日前后到听证会作证。

特朗普的律师团11月4日要求把提交证词的期限延长到下周，但众议院特别委员会说，提交证词的期限维持不变，即11月14日。

众议院特别委员会在10月的新一轮的国会骚乱调查公开听证会中，用了两个多小时，通过委员会成员的陈述、文件和记录证据，说明特朗普早在2020年总统大选之前，已计划拒绝承认败选结果，并为此进行预先安排。

众议院特别委员会10月14日投票一致通过向特朗普发出传票，要求特朗普提供与2021年1月6日国会骚乱事件有关的宣誓文件和证词。特朗普拒绝遵守特别委员会的传唤，可能面临刑事指控。

由七名民主党籍众议员和两名共和党籍众议员组成的国会骚乱调查特别委员会，以九票对零票的投票结果，通过了向特朗普发出传票的表决。