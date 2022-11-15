【G20】柬埔寨首相冠病检测呈阳性 上周与中美韩等国家领导人会晤

（早报讯）柬埔寨首相洪森星期二（11月15日）在社交平台上公布，在得知自己的冠病检测结果呈阳性后，取消出席原定在峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间的会议。洪森上周与中美韩等国家领导人会晤。白宫回应时说，美国总统拜登当天早上的检测结果呈阴性。

综合路透社、法新社和彭博社报道，洪森在脸书上说，他是在会议举行前得知阳性检测结果。洪森原定与法国总统马克龙和中国国家主席习近平会面。

洪森说，他在飞往峇厘岛前天天接受检测，结果皆为阴性，抵达峇厘岛后才发现自己确诊染病。“我不确定这个病毒是在什么时候传到我这里，但是我抵达时，印度尼西亚方面晚上从我那里采集样本，并在早上确认冠病检测结果呈阳性。”

洪森也说，他庆幸自己很晚才抵达峇厘岛，因而错过晚宴，没有与其他领导人共进晚餐。

拜登周一说：我有小感冒

洪森上星期六（12日）曾在柬埔寨与美国总统拜登长时间会面，两人先后在柬美双边会议，以及亚细安—美国峰会上会面。两人之后在晚宴上并肩而坐。

白宫回应时说：”总统今早的检测结果呈阴性，根据美国疾病控制与预防中心（CDC）的定义，他不属于亲密接触者。”

将在这个星期天庆祝80岁生日的拜登，已接种五剂冠病疫苗，上个月接种了二价疫苗。他在今年夏天感染冠病，但症状轻微。

拜登曾在星期一（14日）晚上新闻发布会上清嗓子，并说：“不好意思，我有小感冒。”

洪森也曾会李克强尹锡悦

洪森也曾与中国总理李克强、韩国总统尹锡悦会面。

柬埔寨不久前举行了亚细安峰会及系列会议。