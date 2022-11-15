【G20】泽连斯基：现在是结束俄国破坏性战争的时候

文 /
卓汶德

发布 / 2022年11月15日 11:53 AM

更新 / 2022年11月15日 4:30 PM

欧盟驻印度尼西亚大使派凯特星期二在推特发布照片，显示乌克兰总统泽连斯基以视频方式在印尼峇厘岛二十国集团峰会上，发表讲话。（取自推特）
欧盟驻印度尼西亚大使派凯特星期二在推特发布照片，显示乌克兰总统泽连斯基以视频方式在印尼峇厘岛二十国集团峰会上，发表讲话。（取自推特）

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（早报讯）乌克兰总统泽连斯基星期二（11月15日）以视频方式，在二十国集团（G20）峰会上发表讲话时说，现在是结束俄罗斯的破坏性战争并拯救数千人性命的时候。

法新社引述泽连斯基的演讲稿报道，泽连斯基以乌克兰语说：“我相信，现在是必须而且可以停止俄罗斯的破坏性战争的时候。它将挽救数千人的性命。”

泽连斯基指俄罗斯官员以核武器疯狂恐吓他人。

泽连斯基也排除了有第三份明斯克协议，以解决俄乌战争的可能。俄乌两国早前曾针对乌东顿巴斯地区问题达成两份停火协议，但之后以失败告终。

他说：“我们不会让俄罗斯等一等，然后再建立军队，展开一系列新恐怖和全球动荡行动。不会有明斯克三号，俄罗斯将在协议达成后，立即违反协议。”

为了在乌东实现停火，并由德国和法国居中促成的两份明斯克协议，在乌克兰与被指获得俄罗斯支持的分离主义分子交战期间达成，分别于2014年和2015年签署。

代表俄罗斯总统普京出席峰会的外交部长拉夫罗夫，在泽连斯基发表讲话期间全程留在会场。

欧盟驻印度尼西亚大使派凯特（Vincent Piket）也发推文称，乌克兰总统泽连斯基以视频方式在印尼峇厘岛二十国集团（G20）峰会上发表讲话时，呼吁让乌克兰恢复和平。

派凯特写道：“（泽连斯基）激昂且详尽的演讲，呼吁恢复和平并尊重《联合国宪章》，以及乌克兰领土完整的原则。”

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