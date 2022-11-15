【G20】泽连斯基：现在是结束俄国破坏性战争的时候

（早报讯）乌克兰总统泽连斯基星期二（11月15日）以视频方式，在二十国集团（G20）峰会上发表讲话时说，现在是结束俄罗斯的破坏性战争并拯救数千人性命的时候。

法新社引述泽连斯基的演讲稿报道，泽连斯基以乌克兰语说：“我相信，现在是必须而且可以停止俄罗斯的破坏性战争的时候。它将挽救数千人的性命。”

泽连斯基指俄罗斯官员以核武器疯狂恐吓他人。

泽连斯基也排除了有第三份明斯克协议，以解决俄乌战争的可能。俄乌两国早前曾针对乌东顿巴斯地区问题达成两份停火协议，但之后以失败告终。

他说：“我们不会让俄罗斯等一等，然后再建立军队，展开一系列新恐怖和全球动荡行动。不会有明斯克三号，俄罗斯将在协议达成后，立即违反协议。”

为了在乌东实现停火，并由德国和法国居中促成的两份明斯克协议，在乌克兰与被指获得俄罗斯支持的分离主义分子交战期间达成，分别于2014年和2015年签署。

代表俄罗斯总统普京出席峰会的外交部长拉夫罗夫，在泽连斯基发表讲话期间全程留在会场。

欧盟驻印度尼西亚大使派凯特（Vincent Piket）也发推文称，乌克兰总统泽连斯基以视频方式在印尼峇厘岛二十国集团（G20）峰会上发表讲话时，呼吁让乌克兰恢复和平。

派凯特写道：“（泽连斯基）激昂且详尽的演讲，呼吁恢复和平并尊重《联合国宪章》，以及乌克兰领土完整的原则。”