继推特和Meta Platforms之后 零售巨头亚马逊准备裁员1万人

（早报讯）零售巨头亚马逊（Amazon）计划从本星期开始裁退1万名企业和技术人员。这将是亚马逊有史以来最大规模的裁员行动。

据《纽约时报》报道，被裁的员工主要是来自亚马逊的设备部门（Devices Organization），包括：接听部门Alexa、零售和人力资源部门。

虽然目前被裁的实际员工总数仍还没有完全确定下来，如果根据消息所说的是1万人左右的话，这将占亚马逊企业员工（corporate employees）总人数的大约3%，或占亚马逊全球总员工人数的不到1%。根据亚马逊之前发布的数字，亚马逊全球有约150万名员工。他们主要是由薪酬以小时计算的员工组成。

亚马逊计划在目前这个关键的假日购物季进行裁员，反映了全球经济恶化的速度有多快。这个速度快至能够迫使亚马逊开始正视多年来人手过剩的问题。

亚马逊在今年初还因为多名科技人员被挖角，而把旗下的技术人员的现金酬劳配套上限提高了一倍多，尝试留住技术人员。但不料整个局面在不到一年时间内完全改变。

除了亚马逊之外，全球首富马斯克（Elon Musk）在收购社交平台推特（Twitter）之后，也刚在本月初将推特的员工人数裁减了一半。上星期，脸书和Instagram母公司Meta Platforms也宣布裁员1万1000名员工，约占公司总员工人数的13%。

市场传出的消息说，因为亚马逊的股价目前已经跌至疫情开始以来的最低水平，亚马逊高管上星期不得不与公司的投资者会面。在亚马逊新首席执行官贾西（Andy Jassy）去年接任以来，亚马逊的市值就蒸发了整整1万亿美元，让贾西不得不密切审查整个企业营运系统，以迅速削减成本。

亚马逊股价隔夜下跌了2.30美元或2.28%，闭市报98.49美元。该股52周是在85.87美元至188.11美元之间波动。