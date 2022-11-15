【马国大选】被指是失败政府 依斯迈：是我稳住政局

（早报讯）马来西亚看守首相依斯迈沙比里说，和只执政22个月的希望联盟，以及前首相慕尤丁领导的国民联盟政府相比，他当首相时首次和在野党签署合作备忘录，维护了政治稳定，是前两任政府达不到的成就。

依斯迈星期二（11月15日）在霹雳州和丰叻沙垦殖区（Felda Lasah）出席与选民交流活动后，在记者会上针对国盟及希盟指他领导的政府没有作为一事，发表谈话。

他说，希盟和慕尤丁政府掌政时，国家政局动荡不安，但他出任首相后，迅速和在野阵营签署了马国有史以来第一份跨党派合作协议，稳定了政局。

他指出，他刚上台时，马国冠病疫情处于最严重的阶段，每天上万人确诊，死亡病例数以百计，经济也非常糟糕。“但我接手政府后的几个月，疫情开始好转，我们还在（今年）4月1日重开边境，之后也解除封锁，重启经济活动。”

他说，他出任首相后，失业率每个月都下降，经济增长越来越好，因为他领导的政府是以民为主，关心人民的利益，而不是只懂得玩政治。“他们要玩政治，让他们去玩。我不玩……他们抨击我没有政绩，是失败的政府，是因为他们无法接受我们取得他们达不到的成就，那就是维护了政治稳定。”

依斯迈去年8月21日出任马国第九任首相后，9月13日和希盟签署《政治转型与稳定谅解备忘录》。

根据备忘录，希盟承诺不阻拦政府通过预算案等重大法案；政府则承诺不在今年7月31日前举行大选，并与希盟合力推动反跳槽法等改革措施。这是马国独立以来，政府首次与反对派达致合作协议。

签署协议后，自2020年2月底“喜来登事件”后就持续动荡的政局趋于平稳。