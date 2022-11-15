股神巴菲特50亿美元入股台积电

（早报讯）股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway Inc）上个季度进场吸购台积电（TSMC）股票。到目前为止，伯克希尔哈撒韦已经持有台积电总值约50亿美元的股份。

巴菲特的举动似乎显示，台积电这家全球领先的晶片制造商，在经历了超过2500亿美元的抛售后，目前已经应该是触底反弹了。台积电的股价在过去五个交易日里，在纽约股票交易所总共回弹了8.43美元或13.10%，于隔夜（星期一）闭市报72.80美元。

伯克希尔哈撒韦在呈报给美国证券交易委员会（SEC）的文件说，在截至9月底的季度里，公司收购了台积电约6000万股美国存托凭证（American Depository Receipts，简称：ADR）。

根据彭博社估计，假设巴菲特是以第三季度的平均价格购买了台积电的美国存托凭证，那么这些股份将花费他总数51亿美元。在巴菲特公开了这项收购行动后，台积电股价在台湾股市就上涨9.4%，创下两年多来的最大盘中涨幅。

台积电主要是为英伟达（Nvidia Corp）和高通公司（Qualcomm Inc）等客户生产半导体。它也是科技巨头苹果（Apple）硅晶片的独家供应商。而苹果也是伯克希尔哈撒韦投资组合中最有价值的单一资产，是巴菲特公开承认的投资最爱。