周二美市盘前偏高 重点谈Bed Bath ＆ Beyond发新股

星期二（11月15日）重点：

中美局势缓和，再加上投资者对联储局放慢加息步伐的信心增强，因此吸引许多买家重新涌入股市，带动美国华尔街股市主要股指期货星期二上升。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升31.50点或0.80％，报3988.80点；纳斯达克100指数期货起138.90点或1.19％，报11839.80点；道琼斯指数期货则起201.40点，报33738.10点。

华尔街股市主要股指隔夜（14日）收低，房地产和非必需品类股领跌。投资者消化了联储局官员加息的评论，现在市场正寻找下一个冲刺的催化剂。

标准与普尔500指数隔夜下跌36.68点，闭市报3957.25点。重量级的道琼斯指数则跌211.16点，闭市报33536.70点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.98％或116.07点，以11700.94点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是115亿股，比过去20天的121亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的伯克希尔哈撒韦（Berkshire Hathaway Inc）上个季度进场吸购总值达51亿美元台积电（TSMC）股票。台积电股价在今晚盘前交易中上涨7.48美元或10.27%，截稿时报80.28美元。

美国亿万富翁索罗斯（George Soros）旗下的索罗斯基金管理公司在今年第三季度加大了对中资电动车蔚来汽车（NIO）的投资，首次进场买入蔚来的看涨期权（Call Options）。蔚来股价在今晚盘前交易中，上涨0.71美元或6.36%，截稿时报11.88美元。

美市挂牌的中概股今晚盘前持续强劲走势。哔哩哔哩股价飙升超过14%，阿里巴巴股价也起了超过11%，爱奇艺股价起超过9%，京东股价则起超过8%。

与加密货币相关的股票在今晚盘前交易中反弹。Bit Digital股价涨幅超过5%，Canaan和Riot Blockchain股价也上涨超过3%，Marathon和Coinbase也双双上升超过2%。

今天下文我们来看看家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond Inc为什么发新股。今晚盘前该股起0.09美元，截稿时报3.83美元。

＆ Beyond Inc为什么发新股。今晚盘前该股起0.09美元，截稿时报3.83美元。 盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、微软（Microsoft）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

Bed Bath ＆ Beyond在上个星期也通过发行280万股股票，执行了类似的3150万美元债务回购。（路透社）

Bed Bath & Beyond

（纳斯达克证券交易所代码：BBBY）

（早报讯）家居用品零售商Bed Bath ＆ Beyond Inc已经决定通过向几个现有机构投资者，发行总数1170万股股票来减少总额1亿2300万美元的债务。

Bed Bath ＆ Beyond星期一（14日）宣布，该公司将发行股票以换回13.11%的较早到期的无抵押票据（Unsecured Notes）。该公司指出，这些票据主要是在2024年、2034年和2044年到期的票据。公司预计会在本星期三（16日）完成这项交易，这些票据也会在交易完成后注销。

Bed Bath ＆ Beyond在上个星期也通过发行280万股股票，执行了类似的3150万美元债务回购。

Bed Bath ＆ Beyond首席执行官戈夫（Sue Gove）说：“我们很高兴能够在公司财务灵活性方面取得了显著进展，进一步减少了我们的长期债务，尤其是将在2024年到期的票据。”

虽然在债务重组方面进行了调整，但是股份摊薄，因此在Tipranks的10名分析师当中，只有两名给予该股“持守”的评级，多达八名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是4.28美元。不过，以隔夜的3.74美元闭市价计算，分析师似乎认为该股还有14.44％的向上潜能。