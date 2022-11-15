沃尔玛同意支付31亿美元 和解鸦片类药物官司

（早报讯）美国零售集团沃尔玛星期二（11月15日）宣布，它已同美国司法部达成一项31亿美元（约42亿5300万新元）的和解协议，以了结有关它未能监管其商店的处方，导致全国鸦片类（opioid）药物危机的指控。

法新社报道，纽约州总检察长詹姆斯（Letitia James）发布的声明说，这笔资金将用于全国社区。根据和解协议，沃尔玛集团必须对“沃尔玛药店（Walmart Pharmacy）处理鸦片类药物的方式进行重大改进”。

英国广播公司（BBC）此前报道，美国司法部于2020年12月23日向法庭递交诉状，指沃尔玛向前线员工施压，要他们向持有处方的病人尽快出售这些鸦片类药物。虽然沃尔玛有负责调查的部门提出可能存在药物滥发的问题，但公司却隐瞒这些资料。司法部的官员形容，沃尔玛的做法加剧了美国社会滥用药物的情况。

在美国的医疗系统里，医生会为需要药物的病人开方，让病人持处方自行到药店购买相关药物。

沃尔玛指司法部的要求令它陷入两难，指当局“非法地”要求药剂师介入医生与病人之间的事务，而且指控有许多事实错误，还片面地选择一些对自己有利的证据。

美国强生等四大药商也被控助长美国鸦片类药物泛滥，并于2021年7月下旬与来自多州的检方达成协议，同意支付260亿美元（约356亿6700万新元）和解全国各地提告的近4000起官司。诉状指这些药商管控宽松，让大量会成瘾的止痛药进入非法管道，危害社区。

这是美国近年与鸦片类药物危机有关的官司中，最大的一笔和解协议。据统计，过去20年鸦片类药物造成至少50万人丧命。

根据这份和解提案，美国前三大药品经销商麦克森公司（McKesson）、卡地纳健康集团（Cardinal Health）和美源伯根（AmerisourceBergen）预料会合付210亿美元，制药商强生（Johnson & Johnson）则会付50亿美元。