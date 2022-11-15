英外长：解决北爱尔兰协定书问题并不容易

（早报讯）英国外交部长克莱弗利星期二（11月15日）表明，他还没有看到解决英国脱欧后北爱尔兰贸易规则问题的途径。

路透社报道，克莱弗利告诉一个立法委员会，虽然围绕着与欧盟就《北爱尔兰议定书》进行的谈判有了更好的气氛，但要解决所有问题并不容易。

克莱弗利说：“我还没有看到一条通过的路线。我们仍在寻找，如果我们能找到一个，我会非常高兴，但这些担忧是存在的。”

同日早些时候，爱尔兰外交部长科文尼（Simon Coveney）却表明，英国和欧盟可以在年底前就北爱尔兰的贸易规则达成协议。

科文尼告诉爱尔兰新闻讲谈（Newstalk）广播电台：“我认为我们可以在年底前做到这一点……现在英国政府发出了令人鼓舞的信号，他们在很多个月里第一次认真地试图通过对话和讨论来解决这个问题。”

今年10月，英国和爱尔兰政府讨论了《北爱尔兰议定书》问题，以期找到一条“各方同意的前进道路”。

《北爱尔兰议定书》是英国脱欧协议的一部分。根据协议，北爱地区留在欧洲单一市场与欧盟关税同盟内，以防止爱尔兰岛内出现陆上“硬边界”。

但这一安排导致北爱地区与英国大不列颠岛之间没有设立关卡，由此加剧了北爱地区的政治不稳定。

英国及欧盟双方都承认议定书的实施存在问题，但对于如何修改该议定书，一直无法达成共识。