【G20】欧理会主席：与会欧盟领导人或开会讨论波兰爆炸事件

（早报讯）欧洲理事会主席米歇尔星期三（11月16日）在社交平台上写道，出席二十国集团（G20）峇厘岛会议的欧盟领导人，可能会在当天举行会议，讨论发生在波乌边境地区的爆炸事件。

据路透社报道，出席G20会议的米歇尔（Charles Michel）与波兰总理莫拉维茨基（Mateusz Morawiecki）交谈后，发推文称：“我将提议星期三与在峇厘岛参加G20的欧盟领导人举行协调会议。”

波兰官方公布，一枚俄罗斯制造的火箭，星期二（15日）击中波兰东部一座名叫普热沃多（Przewodow）的村庄，造成两人死亡。这座村庄距离波乌边境大约6公里。媒体报道称，当地一座粮食烘干设施遭导弹击中。

波兰已就此事召见俄罗斯大使。俄国国防部驳斥俄国导弹击中波兰的消息，并指相关报道是蓄意挑衅行为。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）说，波兰目前没有具体证据能证明谁是肇事者。

来自社媒的照片显示，波兰东部靠近乌克兰边境的普热沃多（Przewodow）村庄发生爆炸事故。波兰官方公布，一枚俄罗斯制造的火箭星期二（15日）击中普热沃多，造成两人死亡。（路透社）

波兰是北大西洋公约组织成员国之一。路透社认为，由于北约成员国拥有集体防御承诺，这起事件有可能会扩大俄乌冲突范围。

彭博社报道，根据涉及到集体防御的北约第五条规定，针对某个北约成员国的攻击行动，将被视为攻击所有的北约成员国。北约有30个成员国，包括美国、土耳其、英国、法国、德国。