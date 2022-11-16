G7等国领导人承诺全力支持波兰爆炸案调查工作

（早报讯）七国集团（G7）与一些其他西方国家的领导人星期三（11月16日）发表联合声明，承诺会全力支持波兰针对波乌边境地区爆炸事件的调查工作，并给予协助。

根据白宫和欧盟官网发布的联合声明，加拿大、法国、德国、意大利、日本、荷兰、西班牙、英国、美国、欧盟委员会，以及欧洲理事会领导人，在印度尼西亚峇厘岛二十国集团（G20）峰会期间会面。

这些领导人在声明中说：“我们讨论了发生在波兰东部靠近乌克兰边界的爆炸事件。我们全力支持和协助波兰正在进行的调查工作。随着调查工作开始进行，我们同意保持密切联系，以决定下来要采取的合适步骤。”

领导人也谴责俄罗斯星期二（15日）发射导弹攻击乌克兰城镇和民用基础，并指俄国展开了野蛮的导弹袭击行动。

美国总统拜登说，波兰爆炸事件可能不是由俄罗斯发射的导弹造成的。乌克兰和波兰指这起爆炸案与俄罗斯制造的导弹有关。

波兰官方公布，一枚俄罗斯制造的火箭，星期二（15日）击中位于波兰东部的普热沃多（Przewodow）村庄，造成两人死亡。这座村庄距离波乌边境大约6公里。媒体报道称，当地一座粮食烘干设施遭导弹击中。

波兰已就此事召见俄罗斯大使。俄国国防部驳斥俄国导弹击中波兰的消息，并指相关报道是蓄意挑衅行为。

波兰总统杜达（Andrzej Duda）也说，波兰目前没有具体证据能证明谁是肇事者。