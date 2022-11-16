周三美市盘前偏低 重点谈零售巨头沃尔玛最新业绩

星期三（11月16日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（11月16日）走势偏低。在7时30分截稿时，标准与普尔500指数期货微跌2.50点或0.06％，报3989.20点；纳斯达克100指数期货下跌23.80点或0.20％，报11847.30点；道琼斯指数期货则跌10.20点，报33582.70点。

华尔街股市主要股指隔夜（15日）摆脱了有关俄罗斯导弹进入波兰的未经证实的报道，全日以较高水平收市。

标准与普尔500指数隔夜上升34.48点，闭市报3991.73点。重量级的道琼斯指数则起56.22点，闭市报33592.91点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起1.45％或170.21点，以11871.15点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是131亿股，比过去20天的122亿股平均成交量多。

盘前交易重点：

零售巨头Target在看到公司10月下旬销售放缓后，出面宣布下调对第四季度的业绩的预估数字。Target股票在盘前交易中上下挫25.79美元或14.41％，截稿时报153.19美元。

美国前总统特朗普隔夜宣布，他将会在2024年寻求共和党总统候选人提名。与他创立的社交平台Truth Social相关的DWAC股价在盘前交易中上升超过3％，截稿时报26.25美元。

冬海集团（Sea）大幅削减成本后，亏损情况改善，股价隔夜大涨36％。该股在今晚盘前交易中继续上升0.18美元或0.29％，截稿时报62.49美元。

今天下文我们来看看零售巨头沃尔玛（Walmart）隔夜发布的最新业绩。今晚盘前该股下跌1.46美元，截稿时报145.98美元。

盘前活跃股按序：Carnival Corp、特斯拉（Tesla）、苹果（Apple）、亚马逊（Amazon）和Target。截稿时，这五只活跃股的股价全部下跌。

沃尔玛隔夜宣布将回购200亿美元的自家股票。（路透社）

沃尔玛（Walmart）

（纽约证券交易所代码：WMT）

（早报讯）尽管一系列与鸦片类药物相关的诉讼带来了31亿美元的巨额法律费用，零售巨头沃尔玛隔夜在美市开市前发布的第三季度的业绩，仍比预期中好，甚至还调高了对整个财年业绩的预测。

沃尔玛高管们还说，因为通胀达到40年来的最高点，像沃尔玛等物有所值的零售商变得更加受消费者的欢迎，让公司能够在这期间扩大市场份额，推动销售增长。现在即使是高收入的消费者，也开始更频繁地在沃尔玛购物。

根据沃尔玛的业绩报告，该公司调整后的每股盈利是1.50美元，公司营业额则增长8.7％至1528亿美元。FactSet搜集的分析师普遍预测，则是调整后每股盈利1.32美元，营业额是1477亿美元，可见这次沃尔玛盈利和营业额双双都超标。

沃尔玛也说，公司旗下的同店销售额也同比增长8.2％，比之前预测的4.3％还要出色。这次销售额的增长主要是因为公司的杂货业务的市场份额扩大所带动的。

该高管说，公司的净销售额和可比销售额全年应该能够取得5.5％增长。调整后的营运盈利虽然将下降6.5％至7.5％，但是比之前预测的下降9％至11％来得缓和许多。调整后每股盈利则预料会下降6％至7％。

沃尔玛首席执行官麦克米伦（Doug McMillon）说：“我们在第三季度显着改善了库存状况，我们将在年底前会继续取得进展。”

沃尔玛在发布会上，宣布回购200亿美元的自家股票。

另外，沃尔玛已同意支付31亿美元，了结一系列与鸦片类药物相关的诉讼。这笔款额将用在支付应对这项诉讼的所有开支。这项诉讼的律师费对沃尔玛未经调整的营运盈利造成沉重压力，导致营运盈利下降53.5%至27亿美元。但是在经过调整后，公司的营运盈利则取得3.9%的增长，达到60亿美元。

在Tipranks的26名分析师当中，有22名给予沃尔玛股“买进”的评级，四名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是153.56美元。