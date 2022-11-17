麦康奈尔再次当选美国国会参议院共和党领袖

（早报讯）美国国会参议员麦康奈尔星期三（11月16日）再次当选参议院共和党领袖。

参议院共和党议员当天投票选举下一届国会共和党领袖。在今年的竞选中，来自佛罗里达州的共和党议员斯科特向麦康奈尔发起了挑战。最终，麦康奈尔获得37票，斯科特获得10票，麦康奈尔连任参议院共和党领袖。

投票结束后，麦康奈尔说：“我很荣幸可以继续担任这一职务”。麦康奈尔还说，在当天的会议中，共和党人就刚刚结束的中期选举以及下一次选举进行了深入讨论。

来自肯塔基州的参议员麦康奈尔自2007年担任参议院共和党领袖，到2023年将成为历史上担任共和党领袖时间最长的参议员。

对于这次中期选举共和党低于预期的表现，斯科特认为，因为麦康奈尔向民主党“妥协过多”，使得多个民主党主导的法案获得通过，从而成为这次中期选举中民主党候选人的“政治资本”。

麦康奈尔则说，在这次选举中，共和党没有赢得独立派和温和派选民的支持，因为这些选民认为共和党中的一些人与“制造混乱和袭击”相关，这让他们感到恐惧。麦康奈尔强调，在参议员选举中，候选人的自身素质“很重要”。

美国媒体报道，这次向麦康奈尔发起挑战的斯科特是前总统特朗普的支持者。自国会骚乱事件发生以来，特朗普一直在推动他的“盟友”取代麦康奈尔参议院共和党领袖的地位。

据美媒统计，在今年中期选举的参议院争夺中，民主党已获得50个席位、共和党获得49个席位，民主党提前锁定参议院多数党地位。剩下的一个佐治亚州参议员席位将在12月6日通过决选产生。众议院方面，目前民主党获得207个席位、共和党获得217个席位，成为多数党需要218个席位。