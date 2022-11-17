特斯拉已经有“潜在”继承人？

（早报讯）全球电动车巨头特斯拉（Tesla Inc）首席执行官马斯克已经为自己找到接班人了。

特斯拉董事默多克（James Murdoch）星期三（11月16日）在法庭上作证时说，马斯克在过去几个月中已经确定了一名“潜在”的继任者来领导特斯拉。不过，默多克没有透露这个人的名字。

他是在马斯克2018年特斯拉薪酬的审判会上，透露这个消息。

不久前，马斯克在峇厘岛举行的G20峰会期间，通过视频连线对与会者说：“我手上的工作肯定太多了。我已经是从早做到晚，一个星期工作七天。”

马斯克在完成收购社交平台推特（Twitter）之后，宣布自己将亲自上阵，成为推特的新首席执行官。再加上他的这番言论，投资者已经开始担心马斯克今后不能像往常一样专注于特斯拉的业务。这也是特斯拉股价近日走势偏低的原因之一。

马斯克在星期一（14日）发推文说，他已经在推特的旧金山总部工作了一整夜，会继续“在这里工作和睡觉”，直到他把这个社交媒体平台“修复”完好为止。

除了推特之外，马斯克也在太空火箭公司SpaceX、脑力晶片初创公司Neuralink和隧道交通公司Boring Company担任活跃的创办人或首席执行官职位。

不过，在今年8月的特斯拉股东大会上，马斯克在被问及继承人时曾回答说：“只要我还有用，我打算一直留在特斯拉。”

当时马斯克还说，“我们这里有一支非常有才华的团队。所以我认为，即使我被外星人绑架或者回到我的‘星球’，特斯拉也还是会继续运作得很好的。”

特斯拉股价在隔夜继续下跌7.50美元或3.86%，闭市报186.92美元。