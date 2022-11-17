美菲领导人下周会面 料谈及台湾局势

（早报讯）菲律宾驻美国大使星期四（11月17日）说，美国副总统哈里斯下周会见菲律宾总统小马可斯时，预计将谈及有关台湾的紧张局势。

大使罗曼德兹（Jose Manuel Romualdez）通过电话告诉路透社：“我确信他们会谈及台湾局势。”他补充说，菲律宾希望在美国和中国的和平共处中发挥作用。

罗曼德兹说，哈里斯可能会就美国总统拜登和中国国家主席习近平本周在印度尼西亚举行的二十国集团（G20）峰会期间的三小时会议向小马可斯时做一个“相当好的简报”。他说：“在台湾发生的事情，将影响到整个亚细安地区。如果在台湾发生冲突，没有人能够幸免。”“菲律宾是这整个方程式的一部分。”

这将是哈里斯三个月来第二次前往亚洲，首次前往菲律宾。她此行将包括在有争议的南中国海边缘的巴拉望岛停留，此举可能被北京政府解读为一种指责。中国以他们自己的历史地图为由，声称在巴拉望岛附近的水域和南中国海的大部分地区拥有一些领土。然而，2016年的一项国际仲裁裁决称，中国的主张没有法律依据，这是菲律宾的一次胜利，但尚未得到执行。

哈里斯是自小马可斯当选总统以来访问菲律宾的最高级别美国官员。美国国务卿布林肯在8月份会见了小马可斯，申明美国对保卫菲律宾这个长期条约盟友的承诺。