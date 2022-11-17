英财长：英国将告别“特拉斯经济学”

（早报讯）英国财政部长亨特星期四（11月17日）宣布，当局将通过削减支出和增税，终结一度引起市场震荡的“特拉斯经济学”（Trussonomics）实验。

亨特和首相苏纳克都称要恢复投资者信心，这些举措是必要的，他们现在必须走得更远。

但亨特警告说，他的预算声明将带来更多痛苦，这代表着前首相特拉斯承诺、但缺乏资金支持的减税政策将逆转。

苏纳克本星期也说：“英国已经恢复稳定，但那是因为人们预期政府将做出艰难，且必要的决定。”

不过，批评人士认为没必要恢复紧缩，这将伤害数百万家庭，并将加深预期中的衰退。

但亨特说，只有向投资者展示英国2.45万亿英镑（约4万亿新元）的债务在经济产出所占比例开始下降，才能减缓借贷成本上升。战胜通货膨胀是关键。“我全心全意支持央行战胜通胀的使命，但我们需要财政和货币双管齐下的政策。”

《纽约时报》报道，亨特冒着重启执政保守党内部紧张关系的风险，保守党许多成员已经对目前的税收负担水平感到不安。

报道还说，亨特计划从股息和资本利得税中获得更多收入。

消息人士称，亨特正在考虑大幅提高石油和天然气公司的暴利税，并将其扩大到发电公司。

亨特说，他将解决拖累英国经济的其中一个问题，即市场劳动力短缺。

英国《金融时报》报道，亨特将宣布一项改革，以允许保险公司在绿色能源和其他基础设施项目上投资数十亿英镑。