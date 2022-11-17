马国智库：大选后可能出现悬峙国会

（早报讯）星期五（11月18日）就是马来西亚第15届全国大选竞选期的最后一天，多项民调都显示希盟、国盟与国阵三大阵营选后都无法单独执政，这可能导致马国出现“悬峙国会”（hung parliament）。

马国著名的华社研究中心智库（简称“华研智库”）星期四（17日）发布调查报告指出，马国选民19日投票后可能呈现出没有任何阵营在国会拥有过半席次的结果，各联盟到时都必须拉拢其他政党，以凑足至少112席来组织新政府。

报告指出，若只将焦点集中在希盟、国盟与国阵三大联盟而先不考虑其他地区的政治联盟，预计到时将有四种合作的可能性，包括国阵与国盟、国阵与希盟、希盟与国盟，甚至是国阵、国盟、希盟三方合组大团结政府。

报告说，国际民调机构YouGov公布的民调显示，希盟支持度有35%，领先国盟的20%与国阵的17%。马国智库默迪卡中心11月5日至8日进行的民调也得出类似结果，它发现西马35%选民支持希盟，22%支持国盟，21%支持国阵。

默迪卡的民调也发现，竞选期开始后，国阵在西马的马来选民支持率从提名前的33%滑落至28%，国盟的马来选民支持度则从提名前的20%增至35%。“若这样的趋势持续至投票日，国盟极可能取代国阵成为马来选民最支持的政治联盟。”