周四美市盘前退低 重点谈晶片制造商英伟达的业绩

星期四（11月17日）重点：

（早报讯）●联储局官员隔夜表示，市场没有迹象显示加息步伐会很快暂停，再加上投资者对整体经济健康状况的担忧加剧，美元又继续上涨，导致美国华尔街股市主要股指期货星期四（11月17日）退低。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌17.60点或0.44％，报3941.20点；纳斯达克100指数期货退低50.10点或0.43％，报11649.00点；道琼斯指数期货则下跌158.70点，报33395.10点。

●零售巨头Target发布的业务严峻前景预测，引发了市场投资者开始怀疑零售商在来临的假日季节表现不会像预期想象那样好，导致华尔街主要股指隔夜（星期三）收低。半导体股也在美光科技（Micron）宣布减产后普遍下跌。

●标准与普尔500指数隔夜下跌32.94点，闭市报3958.79点。重量级的道琼斯指数则跌39.09点，闭市报33553.83点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.45％或172.06点，以11699.09点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是105亿股，比过去20天的122亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●在美市挂牌的电商巨头阿里巴巴星期四（11月17日）晚将发布最新季度业绩。阿里巴巴股票在盘前交易中下跌0.46美元，截稿时报77.70美元。

●半导体公司美光科技（Micron）隔夜下调了公司2023年存储晶片供应量的预测数字，而且声称公司需要缩减供应以适应疲软的市场需求。美光科技股票在今晚盘前交易中下挫0.61美元，截稿时报58.26美元。

●100多家直属的星巴克（Starbucks）分店员工计划在星期四进行为期一天的罢工。星巴克股价在盘前交易中下跌0.68美元，截稿时报96.39美元。

●下文我们来看看晶片制造商英伟达（Nvidia）的最新季度业绩。星期四晚盘前该股起2.40美元，截稿时报161.50美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、英伟达、超微（Advanced Micro Devices）、苹果（Apple）和微软（Microsoft）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

英伟达预计公司第四季度的销售额会是60亿美元，比Refinitiv搜集到的分析师的普遍，即60亿9000万美元来得稍微低一点。（路透社）

英伟达（Nvidia Corp）（纳斯达克证券交易所代码：NVDA）

美国晶片制造商英伟达旗下的数据中心业务继续取得稳健增长，帮助抵消了视频游戏晶片的低迷需求，因此公司隔夜公布的季度销售额超越了股市分析师的普遍预测，带动了公司股价在盘后上涨了超过2%。

根据英伟达发布截至10月底的第三季度业绩报告，虽然公司的季度营业额下降17%至59亿3000万美元，但是这仍然轻松的超越了市场分析师的57亿7000万美元平均预测。

英伟达旗下的数据中心营业额增长了31%，游戏业务营业额则下降了51%。

虽然营业额超标，但是英伟达的每股盈利是0.58美元，比市场分析师普遍预测的每股盈利0.69美元逊色。

在中国市场的需求减弱之际，美国云端服务提供商的订单给于公司的数据中心的销售额很好的支持。该部门总营业额达38亿3000万美元，比预估的37亿9000万美元来得出色。

英伟达在业绩发布会上，也预计公司第四季度的销售额会是60亿美元，比Refinitiv搜集到的分析师普遍预期的60亿9000万美元来得稍微低一点。

尽管英伟达的第四季度预测略低于市场普遍预测，但该业绩报告也在一定程度上减轻了投资者对这个行业进一步恶化的担忧。英伟达高管说，越来越多的大型云端设施采用了英伟达的图形晶片来处理人工智能工作，大型云端市场目前比个人电脑市场还来得稳健。

另外，英伟达的高端人工智能产品现在需要获得美国方面的许可，才能够出口到中国。因此该公司说，这个障碍可能会使它损失数亿美元的收入。英伟达最近为中国市场推出了一款新产品，据说这个新产品符合符合所有限制，有望输出到中国。

在Tipranks的31名分析师当中，有23名给予英伟达股“买进”的评级，八名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是191.43美元。以隔夜的159.10美元闭市价计算，分析师认为该股还有20.32％的向上潜能。