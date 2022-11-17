英国公布新预算案 大幅增税及紧缩公共开支

（早报讯）英国财政部长亨特星期四（11月17日）在一份新的紧缩财政预算案中，宣布一系列增税和紧缩公共开支措施。

他说，在前首相特拉斯对英国的财政声誉造成打击之后，这些措施是必要的。

亨特宣布对税收规则进行改革，这意味着更多的人须缴纳基本所得税，降低缴纳所得税最高税率的起征点，并削减股息收入的免税额。

他将雇主必须开始缴纳社保的门槛冻结到2028年，这意味着企业将不得不缴纳更多税。

亨特说，从2023年1月1日到2028年，对能源公司的利润征收的税将从25%提高到35%，并将对发电机征收45%的临时新税，以在明年筹集总计140亿英镑的资金。

紧缩开支是在经济前景疲弱的背景下进行的。独立的英国预算责任办公室（OBR）预计明年英国国内生产总值（GDP）将收缩1.4%。

亨特说，预算责任办公室的预测“赤裸裸地展示了全球经济下行对英国经济的影响”。

亨特和首相苏纳克说，在特拉斯缺少资金支持的减税试验失败后，他们将恢复投资者对英国的信心。

亨特说，预算责任办公室认为，英国已经处于经济衰退之中，而英国的高通货膨胀正造成一场生活成本的危机。

亨特向议会表示，英国经济已经陷入衰退，预计明年将出现萎缩。因此，财政良药无法避免痛苦，才能确保英国能在金融市场近期恢复平静的基础上继续发展。

他说：“我们不能想当然地认为信誉是理所当然的，之前的数据表明，我们必须继续为降低通胀而不懈努力，包括作出重建公共财政的重要承诺。”