佩洛西宣布交棒 不再寻求民主党领导角色但继续留在国会

（早报讯）美国众议院议长佩洛西星期四（11月17日）宣布，她将在明年1月共和党掌控众议院时继续留在国会，但不寻求民主党领导职位。这将为众议院民主党领导层的重大变动创造条件，并标志着华盛顿一个时代的结束。

《纽约时报》和美国之音综合报道，佩洛西说，她在领导民主党人近20年后，在她丈夫保罗上个月在旧金山家中遭到残酷袭击后，她将退居二线。共和党刚在在中期选举中以微弱多数赢得众议院的控制权。

佩洛西在众议院院会发表的15分钟演说中，激动地回顾了她在众议院35年的成就，包括八年议长角色。

佩洛西说，现在应该由“新一代人”来领导民主党党团，“我们必须大胆地迈进未来”。不过，佩洛西仍将继续担任旧金山众议员。

现年82岁的佩洛西是美国历史上首位，也是唯一一位女性国会议长，并两度担任此职。她在漫长的国会领导生涯展现了通过重大立法的能力，团结了难以驾驭的民主党同僚，还向时任总统特朗普发出了两次弹劾。

佩洛西结束演讲时，民主党同仁起立鼓掌，议员们纷纷上前拥抱她和祝福她，包括参议院多数党领袖舒默。

舒默说：“在美国历史上，很少有人能像佩洛西议长那样有效、积极、成功。她几乎改变了美国政治的每一个角落，毫无疑问，她使美国成为一个更好、更强大的国家。”

美国总统拜登发表声明说，佩洛西是“我们历史上最重要的一位众议院议长”，“虽然佩洛西辞去众议院民主党党团的领导角色，但她永远不会放弃保护我们神圣的民主。她的贡献、爱国和尊严，让我们肃然起敬”。

在佩洛西宣布交棒后，众议院民主党的第二号人物、83岁的霍耶也宣布不会在下届国会中寻求民主党领导职务。

52岁的纽约州众议员杰弗里斯（Hakeem Jeffries）、59岁的马萨诸塞州众议员克拉克（Katherine Clark）和43岁的加利福尼亚州众议员阿吉拉尔（Pete Aguilar）被视为佩洛西的可能接棒人选。

霍耶已表态支持杰弗里斯成为下一任民主党党团领袖。