FBI局长对中国在美设“警察站”感到“极度担忧”

（早报讯）美国联邦调查局局长对中国在美国城市设立“警察站”以试图进行幕后操作，感到“极度担忧”。

根据总部设在欧洲的人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）9月份发表的一份报告，中国公安部在全球大城市包括纽约，设有数十个海外“服务站”。

路透社报道，美国联邦调查局（FBI）局长克里斯托弗·雷星期四（11月17日）在参议院国土安全与政府事务委员会的听证会上说：“我非常担心。我们知道这些站点的存在。”

但他拒绝透露FBI的调查情况。

克里斯托弗·雷说：“一想到中国警方可能在未经协调的情况下，试图在比如说纽约设立警察站，我就感到愤怒。这是侵犯主权，而且规避了标准的司法和执法合作程序。”

国会中的共和党人已要求拜登政府说明这些“警察站”对美国的影响。

共和党籍参议员斯科特问克里斯托弗·雷，中国在美国设立“警察站”是否违反美国法律，他回答说，FBI正在研究“法律参数”。

另外，墨菲和沃尔兹等多名众议院的共和党议员10月致函司法部，询问拜登政府是否正在调查此事。他们说，中国可能通过这些“警察站”对居住在美国的中国公民进行恐吓。

中国驻华盛顿大使馆没有立即回应置评请求。

“保护战士”称，中国公安部利用海外服务站跨境执法，迫使违法的中国公民回国面控。它也把这些海外站点与中共中央统一战线工作部的活动联系起来，负责向海外传播和宣传工作。

荷兰政府11月1日通知中国立即关闭设在荷兰境内的“警察局”。据报道，这些“警察局”骚扰当地的中国异议人士。中国外交部说，荷兰的报道“完全不实”，称设在荷兰的“服务站”旨在帮助海外公民办理驾照更新等事宜。