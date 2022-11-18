朝鲜射弹后 哈里斯与盟国首脑召开紧急会议

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年11月18日 4:28 PM

更新 / 2022年11月18日 5:23 PM

朝鲜18日发射导弹后，阿尔巴尼斯（左起）、特鲁多、岸田文雄、哈里斯、韩德洙和阿德恩在曼谷召开了紧急会议。（路透社）
朝鲜18日发射导弹后，阿尔巴尼斯（左起）、特鲁多、岸田文雄、哈里斯、韩德洙和阿德恩在曼谷召开了紧急会议。（路透社）

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（早报讯）美国副总统哈里斯星期五（11月18日）就朝鲜发射洲际弹道导弹在泰国曼谷举行紧急会谈，与会者包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人。

法新社报道，韩国军方当天上午探测到朝鲜从平壤顺安一带向东部海域发射一枚洲际弹道导弹。日本国防部长滨田靖一说，朝鲜发射的导弹足以到达美国本土

正在曼谷出席亚太经合组织（APEC）峰会的哈里斯，在紧急会议开始时向媒体发表了讲话。

哈里斯说：“我们强烈谴责这种行为，并再次呼吁朝鲜停止进一步的非法和破坏稳定的行为。”她说：“我代表美国，重申我们对印太联盟的坚定承诺。与在座各国首脑一起，继续敦促朝鲜致力于认真和可持续的外交途径。”

根据韩国总统办公室18日发布的消息，总统尹锡悦当天就朝鲜发射洲际弹道导弹一事，要求有关部门加强对朝延伸威慑的执行能力，争取国际社会加码对朝制裁。

韩国总理韩德洙出席了哈里斯在曼谷召集的紧急会议。

日本指朝鲜导弹落入其海域。日本首相岸田文雄警告说：“朝鲜有可能发射更多导弹。”

澳洲、新西兰和加拿大加入美日韩星期五发表的联合声明。

澳洲总理阿尔巴尼斯说，朝鲜近期射弹次数之多前所未见，并指朝鲜行为“鲁莽”。

加拿大总理特鲁多说，他与盟国一道“以最强烈的措辞，谴责朝鲜一而再的不负责任行为”。

新西兰总理阿德恩也参加了当天的紧急会议。

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