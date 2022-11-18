朝鲜射弹后 哈里斯与盟国首脑召开紧急会议

（早报讯）美国副总统哈里斯星期五（11月18日）就朝鲜发射洲际弹道导弹在泰国曼谷举行紧急会谈，与会者包括日本、韩国、澳大利亚、新西兰和加拿大的领导人。

法新社报道，韩国军方当天上午探测到朝鲜从平壤顺安一带向东部海域，发射一枚洲际弹道导弹。日本国防部长滨田靖一说，朝鲜发射的导弹足以到达美国本土。

正在曼谷出席亚太经合组织（APEC）峰会的哈里斯，在紧急会议开始时向媒体发表了讲话。

哈里斯说：“我们强烈谴责这种行为，并再次呼吁朝鲜停止进一步的非法和破坏稳定的行为。”她说：“我代表美国，重申我们对印太联盟的坚定承诺。与在座各国首脑一起，继续敦促朝鲜致力于认真和可持续的外交途径。”

根据韩国总统办公室18日发布的消息，总统尹锡悦当天就朝鲜发射洲际弹道导弹一事，要求有关部门加强对朝延伸威慑的执行能力，争取国际社会加码对朝制裁。

韩国总理韩德洙出席了哈里斯在曼谷召集的紧急会议。

日本指朝鲜导弹落入其海域。日本首相岸田文雄警告说：“朝鲜有可能发射更多导弹。”

澳洲、新西兰和加拿大加入美日韩星期五发表的联合声明。

澳洲总理阿尔巴尼斯说，朝鲜近期射弹次数之多前所未见，并指朝鲜行为“鲁莽”。

加拿大总理特鲁多说，他与盟国一道“以最强烈的措辞，谴责朝鲜一而再的不负责任行为”。

新西兰总理阿德恩也参加了当天的紧急会议。