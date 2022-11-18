周五美市盘前走高 重点谈梅西百货隔夜为什么上涨15%

星期五（11月18日）重点：

（早报讯）●在连续两天下跌之后，美国华尔街股市主要股指期货星期五（11月18日）走势偏高。

●在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升28.40点或0.72％，报3975.00点；纳斯达克100指数期货起105.60点或0.90％，报11782.50点；道琼斯指数期货则起165.70点，报33712.00点。

●华尔街股市主要股指隔夜（星期四）在波动的交易中小幅收低。联储局官员的鹰派言论，以及劳动力市场仍然吃紧的数据，导致一些投资者担心急速的加息步伐会持续。

●标准与普尔500指数隔夜午盘较迟时候收回大部分失地，全日稍微下跌12.23点，闭市报3946.85点。重量级的道琼斯指数则微跌7.51点，闭市报33546.32点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低0.19％或22.23点，以11676.86点收市。

●美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是103亿股，比过去20天的121亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

●服饰品牌Gap发布的季度调整后每股盈利是0.71美元，营业额更是增加至40亿4000万美元，给了市场投资者意外的惊喜。该股票在星期五（11月18日）晚盘前交易中上涨7.47%，截稿时报13.66美元。

●零售连锁商Ross Stores隔夜公布比预期还好的第三季度业绩，而且还对接下来的季度发布了强劲的盈利预测。Ross Stores的股价在星期五晚盘前交易中上涨17.23%或16.87美元，截稿时报114.80美元。

●另一运动零售连锁商Foot Locker也将会在星期五晚开盘前发布业绩。Foot Locker的股价在星期五晚盘前交易中上涨5.85%或1.93美元，截稿时报34.93美元。

●下文我们来看看梅西百货（Macy’s）隔夜发布的最新业绩报告。星期五晚盘前该股起0.18美元，截稿时报22.85美元。

●盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、StoneCo Ltd、苹果（Apple）、英伟达（Nvidia）和Alcoa Corp。截稿时，这五只活跃股的股价全部上升。

在存货方面，梅西百货的情况会比许多竞争对手要好些。它与2019年相比，第三季度的库存下降了12%。（彭博社）

梅西百货（Macy’s）（纽约证券交易所代码：M）

在新货助阵以及强劲的奢侈品销售的带动下，梅西百货隔夜公布的第三季度营业额和盈利双双超出华尔街分析师的普遍预测。不仅如此，梅西百货还上调了今年全年的盈利预测，支持梅西股价隔夜飙升超过15%。

根据梅西百货的业绩报告，在截至今年10月29日的季度里，调整后的每股盈利是0.52美元，营业额则是52亿3000万美元。Refinitiv搜集的分析师平均预测则是每股盈利0.19美元，营业额是52亿美元。

不过梅西百货未经调整的净利则下降至1亿零8000万美元，即每股0.39美元，比去年同期的2亿3900万美元，即每股0.76美元逊色。

在存货方面，梅西百货的情况会比许多竞争对手要好些。它的库存水平在第二季度同比增长7%，在第三季度同比增长4%。与2019年相比，第三季度的库存则下降了12%，这也反映了该公司对商品的更严格管理以及疫情初期的货品短缺现象。

本星期较早前，零售巨头沃尔玛（Walmart）和Target也分别表示，在通胀的大环境下，他们发现消费者在必需品上的支出增加了，但是他们在服装、电子产品和家居用品等类别则明显减少。因此Target还下调了接下来假日季度的业绩预期，还说销售疲软一直持续到11月。

但是梅西百货却相反的坚持落实今年8月份给出的营业额预测，而且还继续认为本财年营业额能够争取在243亿4000万美元至245亿8000万美元之间。它甚至将年度调整后每股盈利预期从之前的4.00美元至4.20美元，上调至每股4.07美元至4.27美元。

但是通胀环境毕竟给于零售业很大的挑战，难怪在Tipranks的12名分析师当中，只有五名给予梅西百货股“买进”的评级，六名给予该股“持守”的评级，一名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是24.00美元。以隔夜的22.67美元闭市价计算，分析师认为该股还剩5.87%的向上潜能。