澄清迪士尼乐园落户马六甲仅投资商愿望 州政府向迪士尼道歉

（早报讯）马来西亚马六甲州政府星期五（11月18日）澄清，兴建迪士尼乐园和迪士尼城只是投资公司的一项策划及愿望，并对此事所引起的混淆和误会，向迪士尼公司道歉。

甲州负责旅游业事务的州行政议员莫哈末再拉尼日前宣布，东南亚首座迪士尼乐园有望在2027年落户当地。不过，美国有线电视新闻网（CNN）的记者星期四（17日）则发推文指，迪士尼否认有这个计划，并指这是“假新闻且纯属揣测”。

据星洲网报道，莫哈末再拉尼星期五在当地的旅游促进局办公室召开记者会，作出进一步解释。

他透露，本月15日由投资公司“KCI Metro Link”与淡明沙礼旋转塔公司签署的合作谅解备忘录，是兴建磁浮列车衔接州内旅游热点计划，所提及的“迪士尼城”主题乐园则是有关公司提出的未来策划之一，不意味着已获得迪士尼公司同意。

他强调，当天没有与迪士尼方签约兴建迪士尼乐园，而他当时在记者会上也表达了有关公司计划兴建大型主题公园，希望能引进迪士尼乐园的意愿。

《中国报》则报道，莫哈末再拉尼就这起事件引起的误会，向迪士尼道歉。“我针对迪士尼城引起的混淆及错误诠释，向迪士尼管理层道歉。无可否认迪士尼拥有良好名誉，相信是因为（我）一时心急，一心想为马国和亚细安迎来大型发展计划，无意间引起不便。”

他还说：“截至目前，迪士尼公司没有发出任何信件或联络我们，若有的话，我们会回函给予解释。”