硅谷“女版乔布斯”欺诈罪成 监禁11年零三个月

（早报讯）美国联邦法官判处涉欺诈罪的硅谷生物独角兽Theranos创始人霍尔姆斯，监禁11年零三个月。

现已解散的这家“高科技”血液检测公司号称“一滴血就能检测上百种疾病”，市场估值曾高达90亿美元（约124亿新元）。

路透社报道，加利福尼亚州圣何塞地方法院法官达维拉星期五（11月18日）根据霍尔姆斯（Elizabeth Holmes）面对的三项投资者欺诈罪和一项串谋罪，宣布量刑结果。

去年1月陪审团经过三个月的审讯，裁定霍尔姆斯罪名成立。检察官建议判处霍尔姆斯监禁15年，辩方则要求法官不要判处她监禁。

现年38岁、金发碧眼的霍尔姆斯曾被封为“女版乔布斯”。2003年，在美国斯坦福大学化工专业念二年级、年仅19岁的霍尔姆斯决定辍学创业。

霍尔姆斯成立了“高科技”血液检测公司，之后改名Theranos，核心业务是基于专利创新技术，提供指尖取血样检测诊断疾病服务，而且价格极为亲民，一次检测2.99美元。

她34岁时丑闻曝光、公司破产，还因欺诈罪被控上法庭。

在审讯过程中，检方传唤了约30名证人，指控霍尔姆斯明知她向投资者推销的产品是一个骗局，但仍一心想要让公司成功。

多名实验室负责人说，他们告诉霍尔姆斯，技术存在缺陷，却被要求淡化他们的担忧。与此同时，霍尔姆斯告诉投资者一切按计划进行。

检察官申克（Jeff Schenk）在结案陈词时说，霍尔姆斯在欺诈和承认商业失败之间选择了前者。“她选择了欺骗投资者和病人。这种选择不仅冷酷无情，而且是犯罪。”

霍尔姆斯在为自己辩护时承认，在Theranos的运营中存在错误，但她坚持自己从未故意欺骗病人或投资者。