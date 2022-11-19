欧盟力主采取强硬行动 气候大会谈判未有共识

（早报讯）欧盟坚持要求世界加强减少化石燃料排放的决心，在埃及举行的第27届联合国气候变化大会（COP27）的气候谈判未有共识。

联合国气候变化大会星期六（11月19日）在最新的协议草案建立了一个新的基金来补偿贫穷国家面对的气候灾害冲击，并在损失和损害问题上取得了进展。然而，如果大会未就缓解温室气体和将全球升温控制在1.5摄氏度表明更强硬的立场，欧盟和其他发达国家是否会签署这项协议则还不清楚。

欧盟委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）威胁要退出这场在埃及海滨城市沙姆沙伊赫拉举行的谈判。这有可能导致十多年来首次在气候变化大会上没有达成协议的情况。蒂默曼斯在这场峰会上一直试图通过一个大的交易来推动进展，用损失和损害赔偿的承诺来换取对排放的更强硬立场。

蒂默曼斯说：“我们向合作伙伴发出的信息是明确的，我们不能接受1.5摄氏度在这里和今天消亡。”预计星期六下午晚些时候将举行一次公开的全体会议，对谈判情况进行评估，让各代表团提要求的机会。

欧洲要求全球排放量在2025年达到峰值，并承诺逐步减少所有化石燃料，但这一要求并未出现在协议的文本中。英国是欧盟在气候问题上的一个重要盟友，它说目前的文本有可能使气候行动从格拉斯哥倒退。

不过，关于损失赔偿的协议还是让非洲代表团感到满意，他们在峰会开始前就已经做出了赔偿的承诺。

但是，损失和损害的交易是有前提条件的。新基金将以明年的讨论为条件，然后在迪拜的COP28上正式成立。