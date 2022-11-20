【马国大选】非官方成绩：峇都国会选区十角战 蔡添强惨败丧失按柜金

（早报讯）人民公正党创党元老蔡添强在吉隆坡峇都国会选区的十角战中得票不到1000票，与希盟候选人峇拉巴卡兰得票6512票相去甚远。据截至星期天（11月20日）零时24分的非正式成绩，峇拉巴卡兰以近六成得票率胜出。

据非正式成绩，峇拉巴卡兰得票6512票，国盟候选人阿兹哈2241票居次，其他依序为国阵候选人柯希兰1187票，无党籍候选人蔡添强788票，著名人权律师西蒂卡欣118票，民兴党候选人纳迦纳坦108票。其余四名候选人得票都不到100票。

若据已经计算的1万1094票，蔡添强得票不到投票者总数的八分之一，因此按柜金将遭没收。但至截稿为止，选委会仍未正式公布峇都国会选区的成绩。

峇都国会选区本次大选因蔡添强坚持参选，加上总共10名候选人而成为全国焦点战区。蔡添强2008年大选当选峇都区国会议员，并在2013年大选成功连任。但在2018年大选前夕，他因辱警罪被罚款2000令吉（约600新元），遭选举委员会取消参选资格。

他随即转而支持22岁无党籍候选人峇拉巴卡兰竞选，峇拉巴卡兰最终以超过2万张多数票胜选，成为马国历来最年轻的国会议员，他之后加入公正党。公正党本届大选继续派出峇拉巴卡兰上阵，蔡添强则被除名。蔡添强突然宣布以无党籍身份参选，公正党主席安华在11月5日提名日当天就宣布开除蔡添强的党籍。

峇都国会选区过去曾有无党籍候选人当选的先例，因此本届出现多名无党籍候选人参选。他们包括著名人权律师西蒂卡欣、马来网红商人努法迪雅和以脏话“Too Gao Lan”为名参选的杜咏庆。