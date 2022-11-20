（早报讯）社交平台推特已恢复美国前总统特朗普的账号。

全球首富、推特新老板马斯克星期天（11月20日）在推特上公布恢复特朗普账号的决定。

马斯克写道：“民众已经决定。将恢复特朗普（的账号）。人民之声，就是上帝之声。”

综合彭博社和路透社报道，马斯克星期五（18日）在推特展开24小时民调，询问网民是否应该恢复特朗普的账号，共收到超过1500万张票，赞同者以51.8%胜出。

不过，特朗普星期六（19日）在一个活动上称，他对于回到推特不感兴趣，并会继续使用他的社交平台“真相社媒”（Truth Social）。推特在2021年以存在进一步煽动暴力的风险为由，禁止拥有8800万推特粉丝的特朗普使用这个社交平台。

另一方面，彭博社引述知情人士报道，马斯克正考虑裁掉更多推特员工，最快在星期一（21日）展开。这一次的裁员对象为销售和业务伙伴关系团队。

马斯克曾向推特员工发出最后通牒，要求他们接受长时间工作安排，否则就得离职。

不愿具名的消息人士称，最终离职的推特技术职务人员人数比预期还要多。推特上星期四（17日）出现工程师离职潮。

马斯克星期五要求推特销售和业务伙伴关系团队负责人同意裁减更多员工。知情人士称，两个团队的负责人因不赞同而被解雇。

知情人士也说，负责销售的惠勒（Robin Wheeler）本月较早前已决定辞职，但经他人说服后留下来。惠勒曾协助马斯克与对推特不断变化的政策和愿景持谨慎态度的广告商进行沟通。几个主要品牌已说，将暂停用在推特上的费用。