土耳其对叙伊北部库尔德武装分子基地展开空袭

（早报讯）土耳其官方星期天（11月20日）宣布，他们在叙利亚北部和伊拉克北部针对库尔德族武装分子基地展开空袭。

综合路透社、彭博社和法新社报道，土耳其国防部在声明中公布，空袭对象为库尔德工人党（PKK）和叙利亚库尔德族民兵组织人民保护部队（YPG）的基地，并指这些基地被用来对土耳其发动袭击。土耳其也指人民保护部队是库尔德工人党的分支。

土耳其最大城市伊斯坦布尔上星期天（13日）发生爆炸案，造成六人死亡、80多人受伤。土耳其政府将矛头指向库尔德族武装分子，但没有任何组织声称对爆炸案负责，库尔德工人党，以及由库尔德人领导的叙利亚民主力量（SDF）也否认涉案。

土耳其曾在星期二（15日）宣布，在完成针对伊拉克库尔德工人党武装分子的跨境行动后，土耳其计划在叙利亚北部展开行动。

叙利亚民主力量和总部设在英国的叙利亚人权观察组织则说，土耳其星期六（19日）针对科巴尼（Kobane）等叙利亚北部几座城镇展开空袭。

另一方面，东欧国家保加利亚的检察官已提控五名与伊斯坦布尔爆炸案有关的嫌犯。

保加利亚首席检察官格舍夫（Ivan Geshev）公布，这五人在过去几天被拘捕，其中三人为摩尔多瓦裔男子，另外两人为一对叙利亚库尔德裔男女。五人面对两项控状，分别为在伊斯坦布尔爆炸案件中支持恐怖活动，以及人口贩卖。