【马国大选】巫统宣传主任辞党职 吁主席阿末扎希辞职谢罪

（早报讯）马来西亚主要马来政党巫统在星期六（11月19日）的全国大选中失利后，巫统宣传主任沙里尔韩丹宣布辞去党职，并呼吁主席阿末扎希辞职谢罪。

综合当今大马和《东方日报》报道，沙里尔韩丹星期天（20日）在脸书发文认为，阿末扎希不应该再参与接下来的巫统决策工作，尤其是新政府成立事宜。

沙里尔韩丹说：“的确，当没有任何阵营掌握112席位时，巫统必须考虑其下一步。的确，这个重大决定必须由巫统最高理事会来定夺，不是任何人或任何一组人。不过，在谈到巫统的下一步之前，阿末扎希务必先辞职。”

他也说：“我的看法与柔佛（州务）大臣翁哈菲兹一致，我虽尊敬扎希，但我认为他身为巫统与国阵主席，必须以身作则，为这次的败绩负责任，有尊严地辞职，让其他领袖来讨论党往后的重大决策。”

沙里尔韩丹强调，他仍然忠于巫统，巫统的斗争尚未结束，他说：“这不是终点。”

翁哈菲兹：阿末扎希辞职是推动巫统迈前的第一步

同样来自巫统的翁哈菲兹早前认为，巫统被马来人拒绝，是一场不可忽视的政治海啸，唯有改变才能迎接新未来，第一步就是要求阿末扎希卸下职位。

翁哈菲兹在脸书上说：“纵然难以接受，包括我自己在内的巫统领袖必须回归聆听人民透过星期六晚上第15届全国大选，他们投票所传达出来的声音。”

翁哈菲兹认为，众多具有才能及潜力的巫统、马华及国大党领袖都牺牲，皆因他们不愿听从来自基层的心跳。

他说：“我们全都该敢于做出改变，以便让党朝向更美好的未来。努力恢复及改善这个政党，就需从现在立即开始。假如我们不即刻改变，我们未来恐怕连一个议席都赢不了了。”

翁哈菲兹也说，时任首相兼巫统主席纳吉在2018年全国大选大败后，辞去主席一职，并呼吁阿末扎希像纳吉那样辞职，认为这是推动巫统迈前的第一步，以便恢复及加强党员对巫统的热爱。

另据《星洲日报》报道，巫统原定星期天召开三场会议，但其中一项会议巫统最高理事会会议临时取消。

报道称，阿末扎希是否会因党内施压而辞去党主席一职，以及巫统是否会与国盟组成联合政府，会成为这些会议的焦点。