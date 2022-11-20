土耳其空袭摧毁库尔德武装组织89个目标 至少31人死亡

（早报讯）土耳其国防部称，在对伊拉克北部和叙利亚北部库尔德武装基地的空袭中，包括避难所和弹药库在内的89个目标被摧毁。

国防部在星期天（11月20日）发布上述消息。国防部补充说：“被击毙的人包括恐怖组织的所谓负责人”。

总部位于英国的一个战争监测组织同一天说，土耳其发动的空袭造成至少31人死亡，主要是在叙利亚库尔德武装控制的阵地。

叙利亚人权观察组织说，近25次空袭袭击了拉卡、哈塞克和阿勒坡三个省，造成库尔德人领导的叙利亚民主力量18名成员、12名叙利亚军人和一名记者死亡。

土耳其从星期六（19日）晚间开始，对伊拉克以及叙利亚和伊拉克北部的库尔德基地实施空袭，以报复伊斯坦布尔上周针对平民的炸弹袭击。

土耳其国防部称这次进攻是为了“消除来自这些地区的恐怖袭击威胁”。袭击目标包括叙利亚边境城镇科巴尼。2014年，库尔德战士曾在这里抵抗伊斯兰国的围攻。

这次进攻可能会在2023年土耳其大选前，提振土耳其总统埃尔多安在国内日渐低迷的支持率。

土耳其的行动得到了俄罗斯的默许，俄罗斯控制着叙利亚上空的部分空域。但这并不意味着俄罗斯和土耳其完全结盟。

土耳其的行动或加剧与美国的紧张关系，美国支持库尔德武装，这些武装在美国领导的、对伊斯兰国的打击中，发挥了重要作用。

土耳其内政部指，总部位于伊拉克的库尔德分离主义组织库尔德工人党（PKK），及其在叙利亚的分支库尔德民主联盟党（PYD）上星期天（13日）在伊斯坦布尔市中心一条大街发动袭击，造成六人死亡，80多人受伤。