【马国大选】大选惨败 国阵中生代要扎希引咎辞职

（早报讯）“马来海啸”导致巫统领导的国阵大选惨败，国阵中生代领袖接连要求党主席阿末扎希引咎辞职。这是否将加剧派系斗争甚至分裂也备受关注。

马来西亚2008年大选时，国阵总共赢得57席，包括巫统54席，国大党两席和马华一席。到了本届大选，国阵竞选177国席，但只拿下30席，这包括巫统26席，马华两席，国大党一席，以及沙巴人民团结党一席。巫统胜选的席次数目只有上届大选的五成，导致国阵在国会实力大减。

对于这样的选举结果，柔佛州务大臣翁哈菲兹星期天（11月20日）上午在脸书说，巫统被马来族选民拒绝是不可忽视的政治海啸，唯有改变才能迎接新未来，当务之急就是巫统主席阿末扎希辞职，就像时任首相与巫统主席纳吉在2018年5月为大选惨败引咎辞职。

43岁的翁哈菲兹指出，“对于一场马来人的政治海啸的发生，我们已有所意识，巫统遭到了马来人的拒绝，巫统已经垮了。”他说，巫统玻璃市、吉打、槟城、马六甲、吉兰丹和登嘉楼全军覆没，“我们若不立即改变，未来恐怕连一个议席都赢不了。”

此外，37岁的巫统宣传主任沙里尔韩丹星期天也在脸书宣布，他为国阵惨败而辞职。他也支持翁哈菲兹的立场，认为阿末扎希应该为巫统败选而下台。

48岁的马华总秘书张盛闻星期天发文告说，马华已经对阿末扎希的领导失去信心，并认为阿末扎希应该体面辞去国阵主席职务，并由新任国阵主席与其他阵营商议合组政府事宜。张盛闻说，马华对阿末扎希临时取消原定当晚的国阵最高理事会议感到震惊，并认为国阵与其他阵营商讨合作前，必须先取得国阵最高理事会同意。