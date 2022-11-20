共和党视德桑蒂斯为特朗普替代人选

（早报讯）美国佛罗里达州州长德桑蒂斯在一场集会上宣传自身政绩。一些共和党人将他视为下届总统大选替代特朗普的人选。

德桑蒂斯星期六（11月19日）晚上在拉斯维加斯的共和党犹太人联盟年会上发表演讲。

他没有提及参加2024年总统大选的计划，但详细介绍了他在佛州州长选举中获得压倒性胜利，以及他如何对抗冠病限制政策。

德桑蒂斯说：“当你为正确的事情挺身而出，向人们表明你愿意为他们而战时，他们会光着脚跨过碎玻璃来投票给你。”

前总统特朗普和德桑蒂斯在共和党提名中产生了竞争，两人都在本次年会上发表讲话。这一事件被视为2024年大选的早期角逐。

特朗普上星期二（15日）宣布参加2024年总统大选。但特朗普支持的几位候选人在8日的中期选举表现不佳。

在特朗普领导下，共和党已输掉多场选举。2020年，特朗普在总统大选中输给了拜登。立法方面，共和党在2018年失去了对众议院的控制，2020年失去了对参议院控制权。

几位共和党人因此在这次年会上呼吁共和党摆脱特朗普。

民意调查显示，德桑蒂斯在共和党选民的支持率仅次于特朗普，因为他支持特朗普的政策，采用了特朗普好斗的风格，并且没有政治包袱。

除了德桑蒂斯，出席这次年会的特朗普潜挑战者还包括前副总统彭斯、前国务卿蓬佩奥、美国驻联合国前大使黑莉等。