【马国大选】慕尤丁：砂盟与沙盟支持我出任马国第10任首相

（早报讯）马来西亚国盟主席慕尤丁说，砂拉越政党联盟（砂盟）与沙巴人民联盟（沙盟）都同意与国盟一起组织联邦政府，并支持他出任马国第10任首相。

慕尤丁星期天（11月20日）发文告说，他已经主持了国盟最高理事会议，并在会上宣布砂盟主席阿邦佐哈里和沙盟主席哈芝芝都将向国家元首苏丹阿都拉推荐他出任首相。慕尤丁说，他也获得另外一些国会议员的支持，因此拥有足够国会议员支持出任首相。

阿邦佐哈里星期天较早时表示，砂盟、沙盟、国盟与国阵将组建联合政府。这些政党联盟拥有国会222席中的131席，已经超过112席的执政门槛。不过，慕尤丁的文告完全没有提到国阵的也支持他。如果没有国阵的30席，他将只有最多108席而无法达到执政门槛。

据选委会，国盟获得51席、伊党22席、砂盟22席、沙盟六席，总共101席。即使加上民兴党三席、无党籍议员两席、全民党一席和社会民主和谐党一席，总共也只有108席。

2020年2月喜来登事件后，马国各党经过约一周的合纵连横，最终慕尤丁2020年3月1日宣誓出任马国第八任首相。不过，慕尤丁领导土团党及国盟掌握的国会议席，始终只比希盟等反对派多一两席。巫统14名国会议员与希盟等反对派105名议员去年8月9日宣布不支持慕尤丁。慕尤丁被迫在去年8月16日辞职。他的首相任期总共539天或约18个月。