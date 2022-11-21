【马国大选】消息人士：阿末扎希正在考虑巫统和国阵的长远未来

（早报讯）马来西亚大选后的局势仍未明朗。“透视大马”报道，尽管一些国民阵线代表偏向与伊斯兰党主导的国民联盟结盟，但有消息指国阵正在与希望联盟谈判，以争取在星期一（11月21日）下午2时前组建新政府。

国阵兼巫统主席阿末扎希上午10时在吉隆坡与希盟领导人安华会面。

一名消息人士透露，“双方有一些协议。阿末扎希作为国阵领导人，有权达成协议。”

在第15届全国大选中，国阵只赢得30个国席，远远落后于希盟赢得的82席。但由于在这次选举中没有政党赢得多数议席，因此出现了悬峙国会的局面。不过，如果希盟和国阵携手，那就刚好可以凑够112议席的执政门槛。

消息人士说，“他（阿末扎希）正在考虑巫统和国阵的长远未来。”

正在监狱服刑的前巫统主席纳吉从监狱发出呼吁，要求国阵在决定加入哪个联盟时平衡其长期利益。

不过，消息人士也指出，国阵议员倾向于加入国民联盟和砂拉越政党联盟，因为他们已取得承诺会受委重要职位。

消息人士称，国阵与国盟联手类似于2020年国阵加入执政阵营，土团党主席慕尤丁随后被推举为首相的情况。

一名熟悉双方谈判内容的消息人士透露，在国盟政府中扮演重要角色的国阵议员，包括曾担任首相的依斯迈沙比里和前国防部高级部长希山慕丁，虽然他们对希盟和阿末扎希的举动保持沉默，但国阵成员党马华公然要求阿末扎希下台，这被视为施压国阵加入国盟。

据了解，这是因为他们担心在官职分配方面，会受到排挤。

但不管怎样，来自希盟的消息人士说，此事会受到灵活处理，“最重要的是组建新政府。”