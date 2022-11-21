马来西亚大选2022

【马国大选】消息人士：阿末扎希正在考虑巫统和国阵的长远未来

文 /
陈慧璋

发布 / 2022年11月21日 10:16 AM

更新 / 2022年11月21日 12:30 PM

希盟领导人安华（左八，浅蓝衣）星期一（11月21日）上午在吉隆坡与国阵兼巫统主席阿末扎希和看守首相依斯迈沙比里会面。希盟部分成员党党魁，以及巫统多名议员也一同出席。（社交媒体照片）
希盟领导人安华（左八，浅蓝衣）星期一（11月21日）上午在吉隆坡与国阵兼巫统主席阿末扎希和看守首相依斯迈沙比里会面。希盟部分成员党党魁，以及巫统多名议员也一同出席。（社交媒体照片）

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（早报讯）马来西亚大选后的局势仍未明朗。“透视大马”报道，尽管一些国民阵线代表偏向与伊斯兰党主导的国民联盟结盟，但有消息指国阵正在与希望联盟谈判，以争取在星期一（11月21日）下午2时前组建新政府。

国阵兼巫统主席阿末扎希上午10时在吉隆坡与希盟领导人安华会面。

一名消息人士透露，“双方有一些协议。阿末扎希作为国阵领导人，有权达成协议。”

第15届全国大选中，国阵只赢得30个国席，远远落后于希盟赢得的82席。但由于在这次选举中没有政党赢得多数议席，因此出现了悬峙国会的局面。不过，如果希盟和国阵携手，那就刚好可以凑够112议席的执政门槛。

消息人士说，“他（阿末扎希）正在考虑巫统和国阵的长远未来。”

正在监狱服刑的前巫统主席纳吉从监狱发出呼吁，要求国阵在决定加入哪个联盟时平衡其长期利益。

不过，消息人士也指出，国阵议员倾向于加入国民联盟和砂拉越政党联盟，因为他们已取得承诺会受委重要职位。

消息人士称，国阵与国盟联手类似于2020年国阵加入执政阵营，土团党主席慕尤丁随后被推举为首相的情况。

一名熟悉双方谈判内容的消息人士透露，在国盟政府中扮演重要角色的国阵议员，包括曾担任首相的依斯迈沙比里和前国防部高级部长希山慕丁，虽然他们对希盟和阿末扎希的举动保持沉默，但国阵成员党马华公然要求阿末扎希下台，这被视为施压国阵加入国盟。

据了解，这是因为他们担心在官职分配方面，会受到排挤。

但不管怎样，来自希盟的消息人士说，此事会受到灵活处理，“最重要的是组建新政府。”

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