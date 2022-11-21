【马国大选】满意与国阵谈判进程 安华：我至今仍是唯一首相人选

（早报讯）希盟主席安华说，他满意希盟与国阵关于联合政府的谈判进度。他说，国阵谈判时并未提出首相人选，因此他至今是这两个政党联盟唯一的首相人选。

安华星期一（11月21日）上午在吉隆坡的斯里太平洋酒店与国阵主席阿末扎希等人会谈后召开记者会。安华说，他对星期一上午与国阵领袖的会谈进展感到满意，也对组成联合政府的目标感到乐观。

安华说，国阵还需要一些时间进行内部谈判，才能决定是否与希盟组织联合政府，但他对双方组成联合政府感到乐观。他将耐心等待国阵内部谈判的结果。“我很乐观的认为我们能组成一个更透明、更有能力，并维护马国利益的政府。”

他说，参与会议的双方都同意，新政府必须具有包容性，并将国家稳定与经济发展，视为优先需解决的事项。

至于国盟星期一较早时宣布已经掌握足够人数组成政府，安华表示，那是个别国会议员对国盟的支持，但据国阵主席阿末扎希的说法，国阵最终将以集体的方式决定支持哪个政党联盟。“这意味著，他们（国盟）掌握的一些（国阵议员签署的）法定宣誓书是无效的。”

一旦国阵与希盟及其他政党成功组成联合政府，安华是否是新政府首相人选。安华说：“至今是的。”

安华强调，国阵谈判时并未提到任何关于法庭案件的条件。他表明，新政府不干预现有的法庭案件。他指出，希盟与国阵在霹雳与彭亨已经准备组织联合政府，这证明双方是可以合作的。