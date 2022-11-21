韩国发布对朝政策说明 细化无核化举措

（早报讯）韩国统一部星期一（11月21日）发布“统一与对朝政策说明资料”，细化无核化路线图以及相关举措。

韩联社报道，根据统一与对朝政策说明资料，韩方将支持美朝实现关系正常化、构筑和平机制、控制韩朝军备。

就政治军事领域的外交举措，韩国统一部将支持美朝推动关系正常化。韩方将在实现实质性无核化的阶段推动美朝关系改善，在实现完全无核化阶段推动美朝关系正常化。

至于构筑和平机制，统一部说，先争取与朝方开展有关构筑和平机制的讨论，之后稳步推进停转和进程，如在朝鲜实现完全无核化时与其签署和平协定。

对于军事举措，统一部计划推进军备控制。为缓和军事紧张和避免偶发性冲突，争取与朝方建立军事互信，并控制两地军备。

统一部将对朝政策路线图“大胆构想”落实进程分为三个阶段，即“初期措施—实质性无核化—完全无核化”，并细化每个阶段经济、政治、军事措施的大纲。

统一与对朝政策说明资料还包含有关落实现政府对朝政策的三大原则，分别是不容忍朝鲜任何形式的武力挑衅和单方面改变现状；本着互惠原则发展韩朝关系；以和平方式奠定统一基础。

另外，韩国统一部还提出五大重点课题，包括在实现无核化与建立韩朝互信之间形成良性循环；基于互尊原则推动韩朝关系正常化；改善朝鲜居民的人权状况，消除两地分裂带给居民的痛苦；通过开放与沟通恢复民族认同，包括实现广电领域互联互通；携手国民、国际社会共同为实现半岛统一做准备。