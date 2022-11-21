美国防长奥斯汀期待与中国防长魏凤和会面

（早报讯）美国国防部长奥斯汀对在即将访问柬埔寨期间，有机会与中国国防部长魏凤和会面，表示欢迎。

美国五角大楼的赖德准将（Patrick Ryder）星期一（11月21日）没有宣布两国防长将在亚细安防长扩大会议期间举行会议的细节，他仅说，美国正与中国国防部就这一问题进行接触。

赖德在声明中说：“奥斯汀经常表明保持美中之间沟通渠道的重要性，并欢迎在柬埔寨与他的（中国）同行会面的机会。”

亚细安防长扩大会议将于11月23日在柬埔寨暹粒举行。

中国国防部新闻发言人谭克非星期天（20日）就媒体询问魏凤和在会议期间，是否会与奥斯汀举行会谈回答说，中方对亚细安防长扩大会议期间与美方进行交流持积极、开放态度，双方有关部门正就此保持沟通协调。

奥斯汀在雅加达与印度尼西亚国防部长会晤后，将于星期一晚上抵达柬埔寨参加亚细安防长会议。奥斯汀将与菲律宾、越南和柬埔寨防长举行会谈。

奥斯汀和魏凤和上一次是在今年6月于新加坡举行的第19届香格里拉对话场边会面。然而，美国众议院议长佩洛西8月初访问台湾，导致中美关系变得更加紧张。两国的紧张关系在中国国家主席习近平14日会见了美国总统拜登，以及在19日会见了美国副总统哈里斯后有所缓解。

美中高层会谈的热潮有助于缓解对两国关系的悲观态度，这种关系因台湾、新疆人权和美国对中国科技出口限制等课题而跌至一代人以来的最低点。虽然所有这些问题仍然难以解决，但双方之间缺乏沟通加剧了对新的分歧或事故可能迅速失控的担忧。