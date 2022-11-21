周一美市盘前走低 重点谈球鞋零售商Foot Locker业绩

星期一（11月21日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（11月21日）走低；股票在盘前交易中普遍下跌，投资者似乎转向美元寻求避险。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货下跌19.70点或0.50％，报3945.60点；纳斯达克100指数期货下跌85.60点或0.73％，报11591.40点；道琼斯指数期货则退低89.20点，报33656.50点。

防御性股票的上涨盖过了能源股的下跌，让华尔街股市的标准与普尔500指数上星期五（18日）在动荡的交易中稍微收高。市场投资者对联储局官员的加息鹰派言论也似乎不以为然。

标准与普尔500指数上星期五上升18.78点，闭市报3965.34点。道琼斯指数则起199.37点，闭市报33745.69点。纳斯达克100指数也微起0.03％或0.16点，以11677.02点收市。

美国股市上星期五的交易淡静，交易所的总成交量是97亿股，比过去20天的120亿股平均成交量显著少很多。

盘前交易重点：

迪士尼（Walt Disney）宣布，艾格（Robert A. Iger）将重返公司担任首席执行官一职，而且立即生效。艾格曾在迪士尼工作40多年，其中的15年是担任首席执行官。迪士尼股价在今晚盘前交易中上涨7.26美元或7.91%，截稿时报99.06美元。

电动车制造商特斯拉（Tesla）上星期六（19日）宣布，由于尾灯可能间歇性不亮，特斯拉将在美国召回超过32万1000辆电动车。特斯拉股票在今晚盘前交易中下跌2.76美元，截稿时报177.43美元。

华尔街分析师普遍预测，Zoom Video Communications在今晚收盘后发布的季度每股盈利会是0.84美元，营业额则会是11亿美元。Zoom股价在今晚盘前下跌1.11美元，截稿时报80.53美元。

今天下文我们来看看运动球鞋零售商Foot Locker的最新季度业绩。今晚盘前该股无起落，截稿时报35.88美元。

盘前活跃股按序：迪士尼、特斯拉（Tesla）、英伟达（Nvidia）、Alcoa Corp和亚马逊（Amazon）。截稿时，除了迪士尼股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部下跌。

Foot Locker在第三季度总共开设了24家新店，装修或迁移23家店，关闭了29家店。（档案照）

Foot Locker

（纽约证券交易所代码：FL）

（早报讯）运动球鞋零售商Foot Locker上星期五公布的第三季度盈利，不仅超出市场分析师的平均预测，该公司还上调了对全年业绩的预测，带动股价在当天开盘就飙升了14%，最终以8.73%升幅收市。

根据Foot Locker的第三季度业绩报告，公司的营业额同比退低不到1%到21亿7000万美元。每股盈利则是下降34%到1.27美元。但是，这个表现却比分析师平均预测的每股盈利1.11美元，以及营业额20亿9000万美元还来得出色。原本分析师也预测它的同店销售额会下降6%，但是没想到，这个销售成绩不但没有下降，反而还同比增长0.8%。

不过Foot Locker说，公司的利润率较上年同期少，这主要是因为公司削价促销，以及供应链造成的成本上升导致的。

Foot Locker的季度商品库存则增长29.5%至16亿9000万美元。但是公司高管说：“目前的库存质量和‘过季’情况继续保持‘健康’，因此公司能够很好地满足接下来假期和第四季度的整体需求。”

该高管也在业绩发布会上，把原本对全年销售额将下降6%至7%的预测，缩小到4%至5%。全年每股盈利预测则调整到4.42美元至4.50美元之间，比之前预测的每股盈利4.25美元至4.45美元还高。

首席财务官佩奇（Andrew Page）就说：“虽然宏观经济环境仍不明朗，但我们对优质产品的需求趋势和我们现有的库存状况有信心。我们认为我们有能力实现新的业绩目标。”

Foot Locker的业绩报告也说，该公司在第三季度总共开设了24家新店，装修或迁移23家店，关闭了29家店。

公司发布的业绩也让投资者对其他运动服饰零售商开始稍微有点信心，尤其是对Foot Locker的顶级合作伙伴耐克（Nike）的业绩。耐克目前尚未确定业绩报告发布日期，不过另一运动服饰零售商Dick's Sporting Goods将会在星期二（22日）发布业绩。

虽然业绩表现比预期好，Tipranks的12名分析师却全部都给予Foot Locker股“持守”评级，一年期限平均目标价是35.00美元。而且以隔夜（20日）的35.88美元闭市价计算，分析师认为这只股会有2.45％的向下潜能。