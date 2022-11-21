托卡耶夫赢得哈萨克斯坦总统选举

（早报讯）哈萨克斯坦原总统托卡耶夫星期天（11月20日）在总统选举中高票蝉联，当选下一任总统。

哈萨克斯坦中央选举委员会主席阿布迪罗夫星期一（21日）宣布，69岁的托卡耶夫获得645万6392张或81.31%的选票。阿布迪罗夫指出，这些数据是由奇姆肯特、阿拉木图和阿斯塔纳地区和城市的领土委员会提供的。在选举中排名第二的是“Auyl”（“村庄”）党的候选人，得票率为3.42%。

出口民调初步点票结果早前显示，托卡耶夫以82.45%的选票获胜。

据塔斯社星期一报道，开放社会国际区域研究所（Open Society International Institute for Regional Studies）以及哈执政党“祖国之光”党进行的出口民调显示，托卡耶夫分别赢得82.45%及85.52%的选票。

另据《阿斯塔纳时报》报道，出口民调还显示，其他五名候选人的得票率在2%至4%之间。这次大选的投票率为69.43%。

托卡耶夫星期一说，哈萨克斯坦正在转向新的政治体制，并将继续贯彻实施宪法改革。托卡耶夫还宣布将对经济进行重大改革，以“尽力提高人民生活水平”。

俄罗斯总统普京星期一祝贺托卡耶夫取得压倒性胜利。普京在克里姆林宫发表的一份声明中说：“你得到了公民们令人信服的委托，这为实施你所推进的国家发展进程，提供了新的机会。”他说，两国将继续合作，改善伙伴关系。

这是哈萨克斯坦自1991年独立以来的第七次总统选举，也是自1999年以来连续第六次提前举行大选。