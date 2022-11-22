严冬之际燃料水电皆缺 世卫：乌克兰数百万人生命受威胁

（早报讯）世界卫生组织说，今年冬天乌克兰将有数百万人的生命受到威胁。

英国广播公司（BBC）报道，世卫组织欧洲区域主任克鲁格说，乌克兰一半的能源基础设施遭到战争破坏或毁坏，目前有1000万人没有电力供应。

而在这个冬季，乌克兰一些地区的气温预计将下降到负20摄氏度。

根据世卫组织统计，自俄罗斯入侵乌克兰以来，乌克兰卫生基础设施遭袭击事件已录得703起。

上周，乌克兰的能源设施和民用建筑遭到了迄今为止最猛烈的轰炸。这是俄罗斯在战场上受挫后采取的新策略，在天气转寒之际，破坏这些基础设施对民众的冲击更大。

克鲁格在乌克兰首都基辅的新闻发布会上说，乌克兰这个冬天“攸关生死存亡。”

他说，乌克兰的卫生系统“现在面临了“这场战争最黑暗的时刻”，结束战争是最好的解决办法。

俄军袭击导致数以百计的医院和医疗机构“无法全面运作，燃料、水和电都缺乏，无法满足基本需求”。

他说，妇产科需要保温箱，血库需要冰箱，加护病人需要呼吸机，“这都需要能源”。

世卫组织的数据显示，为寻求温暖和安全，多达300万人可能会逃离家园。

克鲁格说，他“非常担忧”顿涅茨克的1万7000名爱之病患者，“对维持他们生命至关重要的抗逆转录病毒药物可能很快就会用完”。

顿涅茨克大部分地区在俄罗斯控制之下，克鲁格呼吁“在所有新收复和占领地区紧急设立一条人道主义卫生走廊”。

另外，考虑到乌克兰的基本冠病疫苗接种率低，接种冠病疫苗追加剂的人更少，克鲁格对乌克兰的冠病感染率上升的风险也十分关注。