联合国安理会强烈批评朝鲜射弹 消息：因中俄反对没发表正式声明

（早报讯）法新社引述联合国外交官的话说，联合国安全理事会星期一（11月21日）强烈批评朝鲜上周发射洲际弹道导弹，但由于中国和俄罗斯的反对，联合国安理会没有发表一份正式声明。

另据路透社报道，美国星期一呼吁联合国安理会发表主席声明，向朝鲜18日发射一枚洲际弹道导弹追究问责。

美国驻联合国大使格林菲尔德说，由15个成员国组成的安理会，一致作出回应至关重要，并重申，美国指责中国和俄罗斯通过阻止安理会行动为平壤“壮胆”。

格林菲尔德在安理会会议中说：“这两个安理会成员的公然阻挠行动，使东北亚地区乃至整个世界处于危险之中。”

格林菲尔德说：“我们将为安理会提供另一个机会，让朝鲜对其危险的言论和破坏稳定的行动承担责任。美国将为此提议，由安理会主席就此事发表一份声明。”

中国驻联合国大使张军说，中国对朝鲜半岛“紧张局势升级和对抗加剧”感到“担忧”。他说，安理会应帮助缓和紧张局势，而不是总是谴责或向平壤施压。

俄罗斯驻联合国副大使埃夫斯蒂涅耶娃指责华盛顿，试图通过制裁和武力迫使朝鲜单方面裁军，并将朝鲜导弹试验归咎于美国及其盟国的军事演习。

美国、英国、法国和印度等14个安理会成员国在会议后发表一份联合声明，“强烈谴责”朝鲜“升级举动”“对国际和平与安全构成了明确的威胁”。

朝鲜11月18日发射了一枚射程可达美国的“火星-17”型洲际弹道导弹，降落在距离日本海岸线约200公里的海域。这枚导弹似乎是朝鲜最新型的洲际弹道导弹。

平壤今年以来发射的导弹数量超过以往任何一年。据了解，单在本月，朝鲜已发射了30枚短程、中程和远程导弹。