【世界杯】贝尔罚球中鹄 威尔士战美国获宝贵1分

（早报讯）尽管大部分时间都被压制着，但贝尔（Bale）总能在关键时刻成为威尔士的英雄。

阔别64年，威尔士终于再次亮相世界杯正赛。他们在本地时间星期二（11月22日）凌晨的卡塔尔世界杯B组首轮对垒本届赛事最年轻球队之一的美国队，明显处于劣势。

效力于英超球队“蓝军”切尔西（Chelsea）的美国队翼锋普利西奇（Pulisic）给威尔士的后防带来了极大的威胁，并在第36分钟妙传锋线队友蒂莫西·维阿（Timothy Weah）进球。现年22岁的蒂莫西·维阿是利比里亚足球传奇巨星、现任利比里亚总统乔治·维阿（George Weah）之子。

然而，正当大家都以为时隔八年重返世界杯的美国队将打响回归后首炮时，贝尔却在完场前8分钟为威尔士挺身而出，制造罚球且成功将其攻入龙门，将比分改写为1比1。

贝尔在完场前8分钟为威尔士挺身而出，制造罚球且成功将其攻入龙门，将比分改写为1比1。（路透社）

威尔士是通过附加赛取得本届世界杯正赛资格。他们在附加赛半决赛以2比1打败奥地利，决赛再以1比0击败乌克兰，而球队的三个进球均来自于贝尔。

威尔士主帅佩奇（Page）在赛后受访时说：“他（贝尔）从来没让我们失望过，对吗？”

佩奇也透露了球队本仗的最大目标就是保持不败，他说：“我们说了，这次前来一定不能输掉首场比赛。我们不需要获胜，但重要的是不要输球。这对我们来说是个非常重要的1分。”

威尔士在本届世界杯与英格兰、美国及伊朗同列B组。毫无疑问，英格兰是此组出线的最大热门，美国、威尔士及伊朗都有机会争夺另一张16强入场券，所以在伊朗星期一晚惨败给英格兰的情况下，本仗踢和美国对威尔士相当有利。