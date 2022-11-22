【马国大选】消息：国阵或不跟任何阵营组政 “建议看守政府运作至新政府成立”

（早报讯）《新海峡时报》报道，消息人士透露，30名国阵国会议员几乎达成共识，即不提名希盟或国盟任何领袖出任新首相。同时，国阵在星期二（11月22日）的会议中同意，向国家元首建议，让看守政府继续运作一段时间，直到新政府成立为止。

《星洲日报》引述改报道称，马来西亚看守首相、巫统副主席依斯迈沙比里没有签署法定声明，支持国盟主席慕尤丁或希盟主席安华组建政府或出任首相。

消息指国阵所有国会议员计划签署法定声明，以便在星期二下午2时前把上述建议提呈给国家元首。

报道还引述消息说，这项建议是在国阵没有足够国会议员组建政府之后，但意识到政治环境的不确定性，迫使看守政府继续发挥作用，特别是在确保议会和政府行政的顺利运作方面。

“国阵不能与任何联盟进行任何谈判以组件政府。国阵是败选的一方，而且（胜选的议员）人数很少。获胜的联盟应该找其他政党谈判，以寻求支持组建政府。”

安华和慕尤丁都争着要当第10任首相，在第15届大选中，希盟赢得82个国席，国盟赢得73个国席。若要组建联邦政府，一个政党或联盟必须在国会下议院的222个国席中，得到112名国会议员的支持。

马来西亚国家元首阿都拉星期一宣布，将组建新政府的最后期限延长24小时，至星期二下午2时。