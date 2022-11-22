迪士尼高层管理变天 老将艾格回巢

（早报讯）迪士尼前首席执行官查佩克（Bob Chapek）才在大约两个月前誓言要将迪士尼业务恢复到以往的光辉，没想到在星期二（11月22日）竟然被老将艾格（Robert A. Iger）取代，而且艾格的任职是立即生效。

全新的首席执行官艾格在接任后也分秒必争，即刻进行行政变动，而且还发布了一份公司备忘录，宣布开始重组这家娱乐巨头。

除了首席执行官换人之外，据各方媒体报道，自几年前高调重组以来，原本负责迪士尼媒体、娱乐和发行部负责人丹尼尔（Kareem Daniel）也将会辞职。不过，这并不让市场人士感到意外，毕竟他是前首席执行官查佩克的重要副手。

根据多个媒体报道，艾格在给迪士尼媒体、娱乐和发行部员工的内部文件中说：“在接下来的几个星期内，我们将开始在公司内部实施组织和运营改革。我要以尊重创造力为基本信念的方式重组事务，把这个基本信念作为我们的核心和灵魂。”

艾格还说：“我已经要求沃尔登（Dana Walden）、伯格曼（Alan Bergman）、皮塔罗（Jimmy Pitaro）和麦卡锡（Christine McCarthy）共同设计新结构，将更多的决策权交还给我们的创意团队，让整个集团的成本合理化。迪士尼媒体和娱乐发行公司的重组，将导致丹尼尔斯退下。”

艾格的目标是在“未来几个月”完成建立新的结构。

在隔夜股市整体普遍下跌的情况下，迪士尼股价因为曾在迪士尼担任了15年的首席执行官艾格回巢的消息带动下逆流而上，闭市报97.58美元，上升了5.78美元或6.30%。