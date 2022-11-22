周二美市盘前小幅走高 重点谈视频会议平台Zoom业绩

星期二（11月22日）重点：

石油巨头股价反弹，带动美国华尔街股市主要股指期货星期二（11月22日）小幅走高。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微起9.40点或0.24％，报3959.30点；纳斯达克100指数期货起29.40点或0.25％，报11582.90点；道琼斯指数期货则起68.20点，报33768.50点。

美国股市主要股指隔夜（星期一）在普遍套利的情况下退低。市场投资者也担心中国可能会恢复更严格的措施来对抗疫情，导致在美市挂牌的中概股更是面对到显著的抛售压力。

标准普尔500指数隔夜下跌15.40点，闭市报3949.94点。重量级的道琼斯指数则跌45.41点，闭市报33700.28点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.06％或123.57点，以11553.45点收市。

美国股市隔夜的交易淡静，交易所的总成交量是94亿3000万股，比过去20天的118亿8000万股平均成交量明显少很多。

盘前交易重点：

电脑制造商戴尔（Dell Technologies）隔夜发布了比预期好的第三季度业绩，但是公司高管却对接下来的第四季度销售表现作出疲软的预测。戴尔股价在星期二晚上盘前交易中下跌0.42美元，截稿时报40.65美元。

另一电脑公司惠普（HP Inc）会在星期二晚上股市收盘后公布最新季度业绩报告。华尔街分析师普遍预测，惠普每股盈利会是0.84美元，营业额则会是147亿9000万美元。惠普股价在盘前交易中下跌0.41美元，截稿时报28.75美元。

在线广告销售的复苏以及云端等人工智能业务的增长，带动中国搜索引擎巨头百度（Baidu）星期二发布的第三季度营业额，超越华尔街分析师的普遍预测。百度股票在星期二晚上盘前交易中回升1.91美元，截稿时报96.47美元。

星期二下文我们来看看视频会议平台Zoom Video Communications在隔夜盘后发布的季度业绩。星期二晚上盘前该股退低7.36美元或9.17%，截稿时报72.90美元。

盘前活跃股按序：特斯拉（Tesla）、Zoom Video Communications、Alcoa Corp、高通（Qualcomm Inc）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Zoom首席财务官斯泰克伯格在财报后的在线会议中说，公司的在线业务在这年内将会下降近8%。（路透社）

Zoom Video Communications（纳斯达克证券交易所代码：ZM）

（早报讯）视频会议平台Zoom Video Communications在隔夜盘后发布季度业绩时，预计旗下的在线业务下滑会对业绩带来冲击，因此下调了对年度营业额的预测，导致该股在隔夜延长的盘后交易中下滑6.74%。

Zoom首席财务官斯泰克伯格（Kelly Steckelberg）甚至还在财报后的在线会议中说，公司的在线业务在这年内将会下降近8%。

在冠病疫情期间取得迅猛增长之后，与企业微信、Microsoft Teams、Cisco WebEx和Slack竞争的Zoom也一样开始正面临业务放缓的困境。全球与疫情相关的限制措施也开始放宽，生活逐渐正常化，人们也开始减少上网时间。再加上炽热的通货膨胀也在抑制客户的开支，让公司不得不调低业务预测。

Zoom现在预计全年营业额将会是在43亿7000万美元至43亿8000万美元之间，比之前预测的43亿9000万美元至44亿美元来得低。

不过Zoom却把年度调整后每股盈利上调至3.91美元至3.94美元之间，比之前预测的3.66美元至3.69美元还高。

根据该公司截至10月31日的第三季度业绩报告，因为公司的高消费企业客户增长了20%，带动营业额增长5%，达到11亿美元。Zoom在本季度的调整后每股盈利是1.07美元，比Refinitiv搜集到的分析师平均预测，即每股盈利0.84美元出色。

但是在整个大环境不利于Zoom的情况下，在Tipranks的25名分析师当中，也只有六名给予Zoom股“买进”的评级，17名给予该股“持守”的评级，两名给予该股“卖出”的评级，一年期限平均目标价是98.10美元。以隔夜的80.26美元闭市价计算，分析师认为该股还有22.23％的向上潜能。